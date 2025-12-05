Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

文理書院（九龍）「啟城學堂」 學生走訪街坊 說好啟德故事｜專訪

知識轉移
「啟城學堂」在籌備過程至開幕，同學都有不同程度的參與。現就讀中三的黃文雅（見圖）是「文學漫步」展區中，撰寫〈給啟德的情書〉作者之一。她表示，在寫文章前，曾聽了不少街坊談啟德的故事，從中取得靈感。

從見證者到記錄者

黃文雅憶述，她曾從區內車仔麵老闆口中，了解啟德的往昔故事，以聆聽者身份吸收歷史養分，日後亦可向其他人分享，「啟德現在仍在發展，我很榮幸能見證它變得越來越好，看着很多樓宇和商場落成。若再過一段時間，這里可能又會變化，而我則從一位見證者，轉變為記錄者，向未來的人述說我今天看到的歷史。」

此外，中五學生譚麗娜及司徒詠怡坦言，在參觀展覽前，她們對啟德及新蒲崗一帶的歷史幾乎一無所知，現在，透過混合實境技術學習歷史知識，吸引她們主動探索。司徒詠怡指，「啟城學堂」讓歷史資料變得立體，不再是生硬的文字。她本身修讀中史及世史，參觀展覽後，對身邊熟悉的地區歷史，產生了濃厚興趣，更想深入探究。

記者：蘇麗珊 攝影：吳艷玲

