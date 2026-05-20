我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手

近日，社交平台「小紅書」上有名網民分享，4月30日從香港飛往福岡的快運航班上，一位中年男乘客突然暈厥。機長緊急廣播尋找醫生，一位身高約1.85米、外貌出眾的年輕男士立刻挺身而出，與空姐合力為病人進行急救處理。事後，網民紛紛留言讚賞，更有人認出他是香港公院ICU醫生張海傑（Ryan Cheung），也是本地獨立歌手。

萬米高空救人 網民激讚「理想型、天使」

事發後，有乘客在「小紅書」分享經歷，指該醫生冷靜專業地處理緊急狀況，贏得大家讚賞。由於張醫生外形俊朗、氣質出眾，事後迅速被網民「起底」，被揭開其醫生、歌手、HYROX大使的三重身份。消息傳開後，社交平台湧現大量留言：

「明明又高又帥，還是港大畢業的醫生，會運動又會唱歌，第一時間挺身救人，竟然還被批評長相？真心不懂。」

「人家是香港Hyrox宣傳大使，運動健將！」

「根本天使...怎麼一堆人還批評他的長相」

「又靚仔，又大隻，又識醫人，又識彈結他，又識唱歌，望落仲好似好溫柔咁」

面對少數對外貌的挑剔，更多網民力撐：「批評別人長相的人，自己又有多好看？膚淺！」

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救人與唱歌 都是療癒自己及他人

這位被網民稱為「理想型」的帥哥醫生，正是現年29歲的張海傑（Ryan）。2018年畢業於香港大學醫學院後，他投身公立醫院，先後在急症科、麻醉科、心臟科工作，現為深切治療部醫生。每天面對生死邊緣的病人。他曾在訪問中分享：「在ICU工作，經常被提醒生命的脆弱，這不斷促使我要盡力利用好每一分鐘。」

下班後，張海傑換上另一個身份——獨立歌手。他14歲開始學結他，受美國唱作人John Mayer影響，多年來持續創作音樂。2023年，他經歷了疫情期間巨大工作壓力及戀情的結束，決定暫停工作6個月，專注音樂創作。他形容：「音樂是一個出口，一旦開始寫第一首歌，一切傾瀉而出，非常有療癒作用。」

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平衡工作與夢想：日復一日堅持

同時擔任醫生和歌手，時間管理是一大挑戰。張海傑坦言：「這是一個持續的掙扎。我盡量不給自己太大壓力，只是試著日復一日地過。只要能擠出時間，我就會盡力創作和健身。」他承認，這難免犧牲社交活動，但慶幸工作和音樂都是他熱愛的事情，兩者都帶給他巨大的滿足感。

以醫學術語入歌 傳遞生命感悟

張海傑的創作風格獨特，有時會將醫學術語融入歌詞，為歌曲增添新鮮感。他強調，在ICU的工作經歷不斷提醒他生命的無常，這份感悟亦反映在他的音樂之中，「我今天可能還在這裡愉快地聊天，第二天，天知道會發生甚麼。我必須盡力利用所擁有的時間。」

對於在飛機上救人的舉動，張海傑在個人Facebook低調回應：「Thank you for the love from 小紅書」並表示「想把正能量、健康，還有音樂，分享給更多人」；然而網民的熱議已讓這位「帥哥醫生」成為焦點，不少人欣賞他外表出眾，更有一顆願意在危難時刻站出來的心。

資料來源：ryanhkcheung@IG、小紅薯zack、tsai.2023@Threads

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