由耶魯醫院清潔工變身麻醉科醫生！32歲女子奮鬥14年終成同院醫生 行醫夢啟蒙於母親生病

堅持夢想可改變命運。美國一位32歲女子即將在耶魯醫院展開她的麻醉科住院醫生生涯，令人難以置信的是，這間醫院正是她18歲時任職清潔工的地方。從全職清潔到手術室麻醉，她的經歷證明了，出身及起點通通不能限制夢想。

為養家做清潔工 母親病倒成人生轉捩點

外媒報道，Shay Taylor-Allen在18歲高中畢業後，為了幫補家計，在她出生的耶魯紐黑文醫院（Yale New Haven Hospital）找到一份清潔工的工作，每天負責清潔病房、走廊和公共區域。那時候的她，從未想過自己將來會穿上白袍。「我全職做清潔工，因為當時我媽媽病倒了，頻繁進出醫院」Shay回憶：「醫生一直找不到她到底出了甚麼問題。」

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更令她痛心的是，醫護人員將母親的症狀歸咎於「心理問題」，因而未能給予適當治療。即使母親多次出院，Shay仍堅信母親的病痛遠不止於身心問題。從那一刻起，她立志為病患發聲，「我想成為我母親當時需要的那種醫生」，她開始想像自己在醫院裡的未來，不再只是清潔工。

上網Google「如何成為醫生」

Shay回憶：「我家裡沒有醫生，我唯有上網Google『如何成為醫生』，一步一步摸索前進。」這句看似簡單的話，背後是長達十多年的奮鬥。

高中時成績優異的她，先在南康乃狄克州立大學取得學士學位。與許多「遲起步」的醫學生一樣，她需要補回科學科目的學術基礎，她一邊全職工作，一邊在昆尼皮亞克大學完成學士後及碩士課程，這一步讓她從「想成為醫生」變成「夠資格報考醫學院」。

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獲醫學院取錄 夢想啟航

準備醫學院入學試（MCAT）的過程並不容易，Shay曾經需要重考，最終她的成績落在約第73個百分位——不算頂尖，但足以證明她的進步與堅持。她的故事告訴大家，韌性往往比一時的成績更重要。

後來她成功入讀霍華德大學醫學院，獲得醫學學位後，她參加了競爭激烈的住院醫生配對計劃（Residency Match）。最終她成功在耶魯紐黑文醫院麻醉科取得職位，正是她出生地以及18歲時清潔工工作的「起點」。

在美國，住院醫生席位由全國統一配對系統分配，評核標準包括學術成績、臨床經驗、面試表現和推薦信。Shay能夠重返耶魯醫院，有如命運最美的安排。

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美國醫學生現實困境：背負巨額債務

Shay早前發起眾籌，直言醫學院畢業生面對的現實困境：「醫學院的畢業生背負巨額債務。當我們匹配到住院醫生崗位時，我們需要在短短幾星期內搬到另一個城市。這段時間我們沒有收入，很多人被迫借更多貸款來應付搬遷費、房屋按金和基本生活開支。」

她指自己和許多醫學生同路人一樣，正面臨著經濟壓力。但無論正面對甚麼困境，Shay的經歷提醒大家：起跑線不能決定終點，堅持與信念才是改變命運的關鍵。

資料來源：HindustanTimes、Shay Taylor-Allen Instagram、gofundme

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