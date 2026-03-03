我要讚佢｜長洲跌傷大學生向3位小學生道謝 親撰信件：你們是小英雄

長洲聖心學校三名小學生日前協助一名受傷行山客報警，善行被全城激讚，事主經治療回家休養，周二(3日)下午偕家屬特地由港島乘渡輪至長洲返校，親自向3名學生親手送贈感謝信及零食回饋，並為三人即將進行的呈分試打氣加油。

今日下午2時許，受傷姓李男事主乘長洲渡輪至聖心學校，聯絡三名學生的六年級班主任，雙方再度正式會面，事主親自向三名學生道謝，並送上朱古力、紫菜及一副桌上遊戲作答謝。校長黃良凱引述事主回憶事件指，當日獨自行山並非故意抄小路，在北眺亭「突然暈一暈」才由大路跌至小路旁受創，而送院時當刻尚未完全清醒，直至經直升機由長洲醫院轉送瑪麗醫院後，才獲悉學生送贈紫菜外，還有朱古力等零食以提升血糖，故今次回贈相同食物以報答對方當日幫助，亦為三人在即將舉行的呈分試中打氣加油。

事主搭船返長洲學校親謝恩

善行互動循環玉成美事

校長又引述事主傷勢指，學生當日見到事主下巴大量流血染濕衫褲，左手骨折並且藏有碎骨，經手術後骨折處已復位，下巴亦僅貼上一塊膠布，學生很開心見到事主外觀已無大礙，待2個月後有望完全康復，他又樂見學生與事主良性互動，學生無私幫助受傷事主不求回報，事主特地到來回謝，表明日後學校有什麼需要幫忙的地方，他願意出一分力，成就一宗好人好事，希望以此教育學生，「 原來一個小小的舉措，可以給了一個很大的回報和驚喜給學生們。」

由事主親自撰寫的感謝信中提到，經手術後康復情況良好。他醒來後一直掛念三位「小英雄」，直言若沒有他們當天的幫助，後果不堪設想。這份見義勇為的精神，值得所有人學習。他衷心感謝三位勇敢善良的小朋友，其善行充分體現學校校訓「信、望、愛」的精神——熱愛生命、關愛他人、持守真理，同時亦感謝家長和學校教導出如此優秀的孩子。

事發大年初四（20日）下午約4時20分，一名男子行至長洲家樂徑北眺亭附近時，不慎失足墮地致左手骨折及下巴重創流血，剛巧長洲聖心學校三名學生路過上址，目睹傷者情況後冷靜報警，清晰向警方報出確切位置，並在等待救援期間為傷者送上零食打氣，堅持留守傷者送上救護車後才離開。家屬事後發文感謝尋人，並稱讚三名學生是「香港嘅驕傲」。三名學生善行被全城激讚，更獲星島新聞集團頒發「我要讚佢」最值得表揚學生計劃嘉許，成為「我要讚佢大使」。

