Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要讚佢｜滙基書院學生輪流照顧鬆獅蜥 老師：「寵愛閣」是生命教育課

好人好事
更新時間：07:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-25 HKT

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

滙基書院董月娥老師撰文，分享學校設立寵愛閣並飼養動物，認為「寵愛閣」不只是一個動物關懷計劃，更是一堂寶貴的生命教育課，學生們透過日常照顧和善待動物建立尊重生命的觀念。

以下為分享全文：

自從參與「動物守護‧社區大使」計劃後，我校於生物室設立校園「寵愛閣」及迎來一位特別的小成員——鬆獅蜥「Koko」。這位可愛的新朋友不僅為校園帶來了新氣象，也成為師生之間共同守護的生命。

生物科的學生們分成幾個小組，各司其職、合作無間。餵食組每日負責準備Koko的食物——新鮮蔬果與昆蟲，確保牠營養均衡；環境組則負責清潔玻璃箱、更換沙墊、監測溫度與濕度，讓牠的生活空間保持舒適；觀察與記錄組用心拍攝照片、撰寫成長筆記，紀錄牠的活動軌跡與飲食習慣；而護理組則負責簡單的護理工作，如替Koko沖澡、修剪指甲和觀察皮膚狀況。學生們輪流值日，確保Koko每天都能得到最悉心的照料。

 週末及長假期期間，學生更自願輪流把Koko帶回家照顧。他們為牠準備舒適的小箱子，觀察牠的飲食、睡眠與活動情況，每一次相處都成為珍貴而溫馨的回憶。老師與職員們也投入其中，定期探望Koko，見證牠從初來乍到時的害羞，到如今懂得主動靠近、安心趴在學生掌心的轉變。

在學生發展週期間，學生們更透過短片、展板與實物展示，向全校介紹鬆獅蜥的生活習性與飼養心得，並向家長們講解計劃的宗旨與成果。那份自信與喜悅，正是從實踐中孕育出來的成長印記。

「寵愛閣」不只是一個動物關懷計劃，更是一堂寶貴的生命教育課，學生們透過日常照顧和善待動物建立尊重生命的觀念。學生們從最初的陌生不習慣，漸漸學會同理心、責任感與包容心。看著學生們成長，我感到非常欣慰，也期望更多學校能參與這計劃，讓每位學生都能在動物相處中找到自己的光芒。

更多關於寵愛閣的報道：

基督教中心幼稚園暨幼兒園設寵愛閣-幼兒照顧錦鯉魚培養責任感

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
14小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
13小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
19小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
17小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
2026-02-24 06:00 HKT
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
影視圈
9小時前
OK便利店送水？符合1條件即獲「愛心服務」 官方證實：默默存在咗好耐
OK便利店免費送水？符合1條件即獲「愛心服務」 官方證實：默默存在咗好耐
飲食
9小時前
38歲前「TVB御用小三」求翻身 為搵食移居佛山擺攤還債 曾半年冇工開變月光族
38歲前「TVB御用小三」求翻身 為搵食移居佛山擺攤還債 曾半年冇工開變月光族
影視圈
12小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
14小時前