我要讚佢｜滙基書院學生輪流照顧鬆獅蜥 老師：「寵愛閣」是生命教育課

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

滙基書院董月娥老師撰文，分享學校設立寵愛閣並飼養動物，認為「寵愛閣」不只是一個動物關懷計劃，更是一堂寶貴的生命教育課，學生們透過日常照顧和善待動物建立尊重生命的觀念。

以下為分享全文：

自從參與「動物守護‧社區大使」計劃後，我校於生物室設立校園「寵愛閣」及迎來一位特別的小成員——鬆獅蜥「Koko」。這位可愛的新朋友不僅為校園帶來了新氣象，也成為師生之間共同守護的生命。

生物科的學生們分成幾個小組，各司其職、合作無間。餵食組每日負責準備Koko的食物——新鮮蔬果與昆蟲，確保牠營養均衡；環境組則負責清潔玻璃箱、更換沙墊、監測溫度與濕度，讓牠的生活空間保持舒適；觀察與記錄組用心拍攝照片、撰寫成長筆記，紀錄牠的活動軌跡與飲食習慣；而護理組則負責簡單的護理工作，如替Koko沖澡、修剪指甲和觀察皮膚狀況。學生們輪流值日，確保Koko每天都能得到最悉心的照料。

週末及長假期期間，學生更自願輪流把Koko帶回家照顧。他們為牠準備舒適的小箱子，觀察牠的飲食、睡眠與活動情況，每一次相處都成為珍貴而溫馨的回憶。老師與職員們也投入其中，定期探望Koko，見證牠從初來乍到時的害羞，到如今懂得主動靠近、安心趴在學生掌心的轉變。

在學生發展週期間，學生們更透過短片、展板與實物展示，向全校介紹鬆獅蜥的生活習性與飼養心得，並向家長們講解計劃的宗旨與成果。那份自信與喜悅，正是從實踐中孕育出來的成長印記。

「寵愛閣」不只是一個動物關懷計劃，更是一堂寶貴的生命教育課，學生們透過日常照顧和善待動物建立尊重生命的觀念。學生們從最初的陌生不習慣，漸漸學會同理心、責任感與包容心。看著學生們成長，我感到非常欣慰，也期望更多學校能參與這計劃，讓每位學生都能在動物相處中找到自己的光芒。

