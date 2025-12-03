Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

我要讚佢｜中華聖潔會靈風中學寵愛閣 學生參與動物救援展現同理心

好人好事
更新時間：07:01 2025-12-03 HKT
發佈時間：07:01 2025-12-03 HKT

為鼓勵市民協助打擊殘酷對待動物的行為，警方積極推展「動物守護．社區大使」計劃 (Animal Watchers Programme) ，計劃支持學校成立校園動物閣「寵愛閣」，讓學生從小學習愛護動物。

中華聖潔會靈風中學王凱民老師撰文，分享學校設立寵愛閣，除了能讓學生學習到不同的知識和態度外，更難得的是能展現到同理心和人性光輝的一面，亦讓師生在繁重的生活中，得到一些療癒。

全文如下：

中華聖潔會靈風中學其中最為人熟悉的一面，就是我校的環境教育課程，當中主要透過飼養水母，將生物科知識、環境保育、價值觀教育和生命教育連結一起，讓學生在體驗飼養過程中學習不同的知識。而除了在校內推廣外，我校也曾協助多間友校設立環境教育相關的校本課程，亦設置不同攤位和工作坊，讓公眾認識保育動物的重要性。

隨著水母課程的發展，校內師生對動物保護的意識和氣氛都有所提高，學校亦開始引進不同的動物，包括陸龜、鬃獅蜥，甚至蜜蜂。蜜蜂是首先在我校的環保種植園發現，機緣巧合下得知這些是中華蜂，除了不會主動攻擊人類，更能夠對環境有幫助及生產蜜糖。得知這消息後，我校在蜜蜂義工協助下，將蜜蜂帶到天台飼養，現時已由原先的一箱繁衍至十箱。學生能夠在克服恐懼，拿起滿佈蜜蜂的巢板，清理蜂箱，實在勇氣可嘉。

學生們曾在學校中發現只出生兩天的奶貓，大家都在小息時紛紛爭着餵奶，展現愛心。
學生克服恐懼，拿起滿佈蜜蜂的巢板，清理蜂箱。
除了領養動物外，學生們更進一步，進行動物救援的工作。有一次，學生在進行野外考察時，發現一隻非本地物種的石金錢龜被放生到郊外，在考慮到石金錢龜自身安全以及對本地生態可能造成的威脅下，學生二話不說，將該龜救起並帶回校照顧。另外，同學們亦曾在學校中發現三隻幼貓，其中一隻更是只出生兩天的奶貓，他們在小息時紛紛爭着餵奶，清理大小便，展現愛心。最後三隻貓貓都快高長大，分別由老師和同學領養回家。

寵愛閣的展立，除了能讓學生學習到不同的知識和態度外，更難得的是能展現到同理心和人性光輝的一面，亦讓師生在繁重的生活中，得到一些療癒。

