我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區

好人好事
更新時間：08:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-28 HKT

港人有一種靭性，無論身在那裏，只要找到亮點，總會發光發熱。一名女記者4年前辭去工作，跟隨丈夫移居至澳洲一個小鎮，曾因「新移民」身份思鄉情切「發夢都夢見紅van」，一次偶然機遇下，雙人將在港期間縫紉改衣及維修機器的興趣發展成另類事業，為長者維修先輩送贈舊衣車嫁妝，還協助非牟利機構製袋為弱勢社群募捐，冀回饋當地社區作出貢獻。

曾在英文報紙任職記者的Winnie，一直對製衣有濃厚興趣，她工餘閑暇時會報班造衫車衣，4年前她決定跟隨移居澳洲的丈夫Jeffrey，於維多利亞洲一個小鎮定居，起初極不適應「新移民」身份。「家人朋友無晒，喺度所有嘢都重新起步，曾經好掛住香港，發夢都夢見紅van。」

大約3年多前她途經當地附近Woodend一個巿集，偶然發現一個非牟利機構義工義賣環保袋籌款，獲悉鎮內唯一一名80多歲退休衣車維修義工退休，小鎮內苦無技工維修衣車，令夫婦二人產生對衣車方面的興趣，「丈夫Jeffrey做開機械工程，以前喺廠整開大機器，能夠應付衣車呢類小型機器，我又中意整衫整袋，好多嘢會問佢，佢就開始幫機構義務維修衣車。」

兩人其後將興趣變成另類事業，在Facebook發放維修衣車及鈒骨車帖子後，陸續有居民找他們幫忙，客人由十多歲高中生至九十多歲老太太不等，她發現不少香港常用的衣車老品牌如真善美、勝家、Brother均在當地出現，感覺既熟悉又親切，仿如治癒她的思鄉病，成為人生寄托。

她憶述印象最深的一次，是一名澳洲中年客人將94歲媽媽名下一部六、七十年代舊衣車由墨爾本拿到小鎮維修，衣車因日久失修而封塵，客人稱已先後前往兩間維修店求助均不得要領，最後才找夫婦二人幫忙，最終解決機件問題修好交回，客人事後主動致電道謝，並附上九旬媽媽與衣車的合照。「好多客人對衣車好有感情，話衣車係佢媽媽送畀佢的定婚禮物，當親人離世後，呢啲機會永遠唔會有第二次，所以整得好就好似見得返親人咁。」

現時丈夫會在工餘時間維修衣車，Winnie則加入非牟利機構造袋組，為不同弱勢社群或特定對象義賣環保袋募捐，回饋當地社區，夫婦事跡更獲當地報章報道。「我哋之前無諗過將興趣轉化成事業同幫到人，從中有好大得着，澳洲本身會有好多不同國家移民到嚟，大家可以互相分享經歷，加快融入社會中。」
 

