我要讚佢｜23歲年輕社工投身護老行業 與長者打成一片促成跨代共融

好人好事
更新時間：08:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-20 HKT

香港人口老化嚴重，安老服務人手短缺問題更顯嚴峻。一群默默耕耘的護老從業員，為長者帶來溫暖與關懷。年僅23歲的Jacky，畢業後毅然投身安老服務行業，成為長者日間中心社工。他以年輕的活力和真誠的心，慰藉著一班獨居長者的身心靈，並呼籲更多年輕人投入安老行業，促成跨代共融。

Jacky大學畢業後便全身心投入長者社區工作，現於和悅會擔任社工，主要負責心理輔導和組織各類活動。而他選擇投身長者服務並非偶然，他自幼由嫲嫲照顧長大，與長者建立深厚情感，喜歡與他們相處，來到接受日間暫託的長者，如同街坊鄰居般親切，願意與Jacky分享內心的世界，這份信任和依賴讓他感到無比踏實。

曾在院舍實習的Jacky坦言，相較於院舍固定的日程和較多行政工作，長者日間護理中心給予他更大的自由度去設計和舉辦多元化活動。他每星期都會為長者們精心策劃不同的活動，例如畫糖餅等，讓長者們在歡樂的氛圍中保持一定活動能力。這種具有延續性的活動，讓長者們能夠持續參與，享受其中樂趣。

23歲jacky細心教導90歲珍姨如何做好手作，以訓練其手部活動能力。(受訪者提供)
Jacky自幼由嫲嫲照料長大，所以在院舍很容易與長者打成一片。(受訪者提供)
自幼由祖母照料長大 喜歡與長者相處模式

其中一名90歲長者珍姨，5年前曾在家中跌倒導致髖關節受傷，留醫兩個月，其後來到和悅會位於沙田的中心接受日間暫託，她特別提到社工Jacky，覺得他既風趣又有活力，每日參與中心的復康運動如踩單車和拉繩，以及社交活動如打麻將、手工活動，既擺脫獨居的沉悶，又能與年輕職員打成一片。

另一位是77歲的鳳群婆婆，曾因高血壓入院，並於2020年中風，導致左邊身麻痺，一度感到鬱悶。獨居十多年的她，來到日間中心後感覺Jacky就像自己的孫子一樣親切，讓她每天都樂意前來。

投身長者服務近3年，Jacky坦言最大得著是工作帶來滿足感。「很多時候，長者們會很記得你為他們做過的事情，那份真摯的回饋讓我感到這份工作的價值。」
 

點擊即睇更多「我要讚佢」大使得獎心聲

