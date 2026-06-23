資金瘋湧AI股棄「老登股」 智譜市值驚破萬億 專家：建滔孖寶更具基本面 | 星市攻略

港股今年走勢兩極化，AI概念股及硬件股獲資金瘋狂追捧，但內銀、內險及傳統科網股等「老登股」卻明顯跑輸，其中AI焦點股智譜（2513）年初至今累升逾19倍、建滔積層板（1888）亦勁升逾6倍；相反，騰訊（700）、阿里（9988）、美團（3690）及小米（1810）今年跌幅介乎27%至40%。方德證券高級分析師莫灝楠接受《星島頭條》訪問時直言，現時市場幾乎將所有沾不上AI概念、或未能借AI提升業績的股份，都被視為「老登股」，但認為這種現象屬階段性，並非長期。

沾不上AI已被視「老登股」

所謂「老登股」，通常指傳統行業的龍頭股，如地產、金融（銀行、保險）等板塊的藍籌企業，這些股票普遍具備低估值、高股息、穩定現金流等特點。

莫灝楠指出，現時資金追逐的是AI硬件股，例如CPU、GPU、網絡設備及光通訊等，因為AI建設對相關企業業績有直接幫助；軟件股方面，則包括大模型公司，以及部分仍未落伍、可受惠AI的SaaS公司。他認為，除了這兩類股份外，市場幾乎把其他股份都視為「老登股」。不過，他形容這種現象有點「跟紅頂白」，更多是一個階段性市場潮流。

AI 概念股及老登股市值及升幅表 類別 股份 年初至今升幅 市值 AI相關股 智譜（2513） 1974.01% 1.07萬億 建滔積層板（1888） 626.30% 2897.48億 建滔集團（148） 406.64% 1563.83億 天數智芯（9903） 402.42% 1847.62億 MiniMax（100） 273.64% 1933.56億 壁仞科技（6082） 227.30% 1564.53億 內房股 華潤置地（1109） 19.51% 2223.43億 中國海外發展（688） 7.18% 1437.06億 內銀股 中國銀行（3988） 18.16% 1.7萬億 工商銀行（1398） 12.87% 2.45萬億 建設銀行（939） 11.70% 2.25萬億 內險股 中國人壽（2628） 10.52% 8552.9億 中國平安（2318） -12.97% 9950.15億 傳統科網股 騰訊（700） -27.07% 3.94萬億 阿里巴巴（9988） -27.42% 1.97萬億 美團（3690） -30.30% 4445.73億 小米（1810） -39.64% 6129.57億

智譜狂升19倍 傳統科網重災

翻查今年港股表現，AI概念股升幅明顯跑贏一眾「老登股」。AI概念股中，智譜年初至今升逾19倍，市值更突破1萬億元大關，同業MiniMax（100）亦累升273%；半導體概念股天數智芯（9903）及壁仞科技（6082）今年亦分別升402%及227%。

相比之下，部分內銀及內險股今年雖仍錄得升幅，但遠不及AI股。中國銀行（3988）、工商銀行（1398）及建設銀行（939）年初至今分別升18%、13%及12%；而國壽（2628）則升11%，惟平保（2318）大跌13%。傳統科網股更成重災區，騰訊及阿里今年均累跌27%，美團跌30%，小米更跌近四成。

收緊跨境炒股 影響投資氣氛

被問到港股資金邏輯是否已經改變，莫灝楠認為，高息股仍然可以支撐股價，但問題是過去一、兩年高息股邏輯已大致反映。他指出，若企業派息比率已由3成升至7成，日後繼續加碼派息空間有限；部份公司回購亦已進行到一定程度，未必會再大幅增加預算。他認為，在利好因素已被市場消化後，相關股份回調屬正常現象。

莫灝楠又指，港股近期另一個資金邏輯變化，與跨境資金監管趨嚴有關。他提到，早前有互聯網券商及IPO保薦人被查，若相關監管繼續推進，將降低資金南下買香港資產的意欲，過去不少半新股及港股均有部分跨境資金支持，但現時部分帳戶受限，只能被迫沽貨，令港股資金氣氛轉弱。

短線仍看好AI 惟勿盲目高追

至於投資者應在AI新貴與老登股之間如何部署，莫灝楠表示，「老登股就算了吧」，認為現階段毋須特別考慮。他指出，投資老登股基本上是在虧損時間成本，因為股價長期沒有明顯行情反應。

不過，他亦提醒，追入AI相關板塊同樣有風險，因為市場要面對見頂、周期結束及高估值買入的風險。因此他認為，現時港股難以作長線投資，更適合波段操作。

莫灝楠表示，方向上仍一定看好AI，但問題是AI板塊現價已累積巨大升幅，若高位盲追AI股，而股價繼續上升，短線變長線亦無不可；但若買入後出現虧損，便要果斷止蝕。至於老登股若要重新吸引資金回流，則需要更多盈利增長，以及資金面改善作為觸發點。

智譜是否炒作 市場心照不宣

針對智譜股價急升、市值突破萬億港元而言，莫灝楠直指「很難值這個價錢」。他指出，智譜去年收入只有約7億至8億元人民幣，即使假設今年收入翻倍，亦只是十多億元規模，但公司市值已被炒至逾萬億元。

他認同智譜未來或可維持百分百以上增長，但關鍵是要增長到甚麼水平，才足以支撐萬億市值。他又指，智譜現時仍有明顯新股效應，流通盤不算多，加上股權集中度高，股價是炒作推動還是真正值這個價錢，市場其實心照不宣。

建滔孖寶受惠CCL短缺及加價

相比智譜，莫灝楠認為建滔集團及建滔積層板的升勢更有基本面支持。他指出，建滔屬AI硬件供應鏈上游股份，主要受惠於PCB板上游材料覆銅面板（CCL）短缺及加價。

他解釋，CCL是PCB板的重要上游材料，目前產能短缺，價格升幅以倍數計。當公司由未滿產變為滿產，銷量可上升數十個百分點，再配合產品加價，收入增長可大幅提升。由於這類周期性原材料公司在上行周期具備強大營運槓桿，利潤率有機會由3成升至5至6成，盈利增長可倍數提升。

他估計，建滔相關業務今年盈利或有逾100%至200%增長，甚至更多亦不意外。因此，即使股價已大幅上升，待業績反映後，市盈率或有機會降至10倍甚至8倍，估值未必如表面般昂貴。

若在建滔集團及建滔積層板之間選擇，莫灝楠表示較偏好建滔積層板，因其業務更集中於覆銅面板，而建滔集團則控股建滔積層板，並包含其他如玻璃纖維布等業務。

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