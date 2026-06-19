年輕人炒股輸五成堅拒止蝕 心理學家揭死因 「不只金錢損失 是自尊受創」

投資接二連三失利，唔通「輸開有條路」？有年輕散戶向《星島頭條》表示，他投資美股大輸三成，轉戰港股又蝕近五成，買股票經常出現「連環不幸事件」，但仍堅拒止蝕。有心理學家接受查詢時直言，事主可能是因為心理上深層的「損失厭惡」與「確認偏誤」作祟，令他拒絕止蝕、越輸越多。學術界多年來亦對投資者不願止蝕的行為作研究，發現人類往往會迴避「將虧損變現」，亦會啟動「自我防衛機制」，不願承認「自己判斷錯誤」，最終困在「只篩選自己想看的資訊」的資訊繭房。

事主強調非與股票產生感情

Jayden（化名）2023年以20美元高追美股Palantir（PLTR）後，股價一度跌至13美元，大跌三成仍沒止蝕；早前他又高追港股「半新股」劑泰科技（7666），買入價約27.6元，至今慘蝕近半，賬面虧損約4萬元。Jayden強調自己並非與股票產生感情而「死抱不放」，並表示自己建倉前有研究、有倉位控制、有長線邏輯，其中買Palantir是看好其大數據及AI龍頭的長期價值，而買入劑泰科技則是看好AI生物科技板塊的長期發展。

「損失厭惡」易困於資訊繭房

輔導心理學家及大學行為經濟學講師陳鈺瑜接受《星島頭條》專訪時表示，有關情況是心理學上的「確認偏誤」（Confirmation Bias）——人類優先尋找支持自己觀點的資訊，潛意識排斥矛盾證據。

更深一層，這源自「自我防衛機制」（Self-defense Mechanisms）。她分析，散戶買入股票時往往伴隨「眼光獨到」的自我期許，一旦認賠，不單是金錢損失，更是自尊受創。在現今經濟環境下，許多人本身已面對失業或減薪壓力，投資成為鞏固自尊的途徑，於是更難承認「自己判斷錯誤」。這種心態與損失厭惡互相強化，令散戶困在「只篩選自己想看的資訊」的資訊繭房內。

另外，陳鈺瑜亦提醒，即使基本面未變，投資者仍要警覺自己是否將「自我價值」與持倉綁定，避免因自尊而忽略轉勢訊號。

輔導心理學家及大學行為經濟學講師陳鈺瑜接受《星島頭條》專訪時表示，有關情況是心理學上的「確認偏誤」（Confirmation Bias）——人類優先尋找支持自己觀點的資訊，潛意識排斥矛盾證據。

人類對損失感受 遠高於收益

事實上，學術界多年來對投資者不願止蝕的行為作研究，陳鈺瑜指出，諾貝爾經濟學獎得主Daniel Kahneman及其搭檔Amos Tversky於1979年提出的「展望理論」（Prospect Theory）早已揭示，人對同等金額損失的感受，遠高於收益。研究又顯示，虧損100元的痛苦，需要賺取200至300元才能抵銷，這種「損失厭惡」的痛感差距約達2至2.5倍。

她引用一個經典實驗解釋，學者將大學生隨機分為「賣家」與「買家」，賣家獲派咖啡杯後的定價中位數約5.75美元，而買家願意出價僅約2.25美元。這正是「稟賦效應」（Endowment Effect）——一旦擁有，便覺得價值更高；放手如同「割肉」，痛苦被放大。套用在股市，散戶買入股票後便產生「擁有感」，即使股價下跌，仍覺得「值得更高價值才肯放售」，自然迴避「將虧損變現」的一刻。

散戶買入股票後便產生「擁有感」，即使股價下跌，仍覺得「值得更高價值才肯放售」，自然迴避「將虧損變現」的一刻。

有盈利反保守 傾向見好即收

這種心理亦進一步導致「處置效應」（Disposition Effect）。陳鈺瑜解釋，人在盈利區域會變得保守，傾向「見好即收」鎖定小利；但在虧損區域反而願意冒險，選擇「加注攤薄」或「死等反彈」。Shefrin與Statman於1985年系統化這個理論，其後Odean於1998年利用真實券商數據證實，散戶「賣盈抱虧」的行為確實普遍，長期嚴重侵蝕投資表現。

心理學家予投資者3個具體建議

面對近期股市波動，陳鈺瑜給予本地投資者3個具體心理學建議：

第一，每日練習靜觀5至10分鐘。 透過專注呼吸、感受當下，訓練「專注、當下、不假批判」的態度。她指出，平靜情緒下的決定最為理性，投資者可在買賣前進行短暫呼吸，覺察當下情緒，建立「情緒防火牆」。

第二，設立「紅旗」警號。 當感到疲累、情緒波動或出現「我應該要買科技股」等絕對化思維（Should Statement）時，就是紅旗亮起，應立即停止交易決定，待精神狀態恢復中性後再作判斷。

第三，重新定義止蝕為「營運成本」而非「失敗」。 在情緒平穩時預設止蝕位，並以鬧鐘或程式提醒強制執行。她建議，止蝕警號響起時，應主動查看支持止蝕立場的資訊，而非尋找「不要離場」的理由。陳鈺瑜最後強調，以上是從心理健康及行為經濟學角度的理論性參考，不構成任何投資建議。

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