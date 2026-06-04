英國盼「邀請制簽證」挽富豪避走潮 准3年閃批永居 留意資金規範禁炒樓 業界料叫好不叫座

隨着英國經濟持續受壓，加上稅制大改，觸發龐大資金與人才外流，當局正絞盡腦汁填補缺口。據悉，英國自2022年叫停舊有投資移民計劃後，有意再度向富豪陣營招手，籌備推出一項破天荒採取「邀請制」的全新投資者簽證。有不具名的移民顧問接受訪問時表示，新版簽證的資金去向受到嚴格規範，必須投入當地的「優先發展領域」，例如極具增長潛力的英國本土初創或企業，並要留意房地產市場已被明文剔除在外。

當局料不欲熱錢湧入樓市

他認為，當局此舉旨在堵塞漏洞，避免重蹈昔日Tier 1投資者簽證的覆轍，因當年大量投機性熱錢瘋狂湧入英國樓市，惹來社會各界猛烈抨擊。回顧歷史，上屆英國政府為打擊俄羅斯資金在英的影響力，已於2022年2月腰斬Tier 1簽證。據了解，為防範洗黑錢風險，當局將在新計劃中引入極度嚴苛的背景審查及盡職調查。

至於今次新版簽證方案，主要是向全球頂級企業家及資金極具流動性的富翁拋出「橄欖枝」，申請人必須向英國官方指定的重點經濟領域注資最少500萬英鎊（約5,250萬港元）。作為回報，成功獲邀人士最快只需3年，便能無縫銜接取得英國永久居留權（ILR）。不過，這項旨在重啟「英國黃金簽證」的重大舉措，目前尚處於收集業界意見的諮詢階段。

入場門檻增至500萬英鎊

門檻方面，新舊制度亦有天淵之別，已廢除的舊制入場費僅需200萬英鎊，苦等5年可獲永居；若加碼至500萬英鎊則縮短至3年，1,000萬英鎊更只需2年。新制方案則直接提高門檻，劃一以500萬英鎊為入場門檻，並配以3年永居期，令以往的「平價」選項已不復存在。

此外，有別於目前國際市場上普遍接受公開申請的黃金簽證，英國今次選擇走高端路線，採用極為罕見的「邀請制」（Invite-only）。官方希望透過這條經過「預先篩選」的專屬通道，嚴格把關申請人的背景質素，從而保障國家聲譽。

稅制突變 掀富豪避走潮

英國政府之所以急於重啟這道「吸金大門」，某程度上反映了國家正面臨嚴峻的財政考驗。自2025年4月當局正式廢止延續數世紀的「非居籍」（Non-domiciled）稅務優惠後，隨即引爆了超級富豪的避走潮。

根據移民顧問機構Henley & Partners統計數據顯示，單在Non-dom政策被撤銷前的2024年，已有近11,000名百萬富翁選擇遷出英國；踏入2025年，走資情況進一步惡化，再有16,500名富豪撤離。面對阿聯酋、意大利以至土耳其等國家紛紛出招，積極向這批高流動性資產擁有者招手，倫敦目前正面臨一場空前激烈的全球「搶資戰」。

業界唱淡 料叫好不叫座

雖然英國事隔四年再次推出投資移民方案，但坊間對其成效抱持觀望態度。有業內人士指，目前英國整體的稅務環境依然對富裕階層極不友善，只要針對富人的重稅以及全面取消 Non-dom 的大方向維持不變，單憑「3年拎永居」這個誘餌，恐怕難以吸引真正的頂級富豪回流。

相比之下，美國特朗普推出的「金卡」政策，以及杜拜、新加坡與部分歐盟國家的投資移民門檻，無論在稅務規劃空間還是資產配置的自由度上，均遠勝英國。市場普遍憂慮，英國高達500萬英鎊的高昂入場費及種種限制，最終可能落得「叫好不叫座」的下場。

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