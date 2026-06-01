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平安數字銀行推現金獎迎世界盃 最高可享24388元

投資理財
更新時間：14:31 2026-06-01 HKT
發佈時間：14:31 2026-06-01 HKT

世界盃開鑼前夕，平安數字銀行推出「Money Goal」現金獎賞吸客，由即日起至7月29日，全新客戶完成「三大任務」，可獲最高24,388元現金獎。

新客送200元現金迎新獎

第一，該行全新客戶成功開立個人儲蓄存款賬戶，除了享有港元活期存款年利率8厘、以及1個月港元定存年利率8厘外，更可獲得額外200元現金迎新獎。

第二，現有客戶透過該行個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，被推薦人亦使用該專屬推薦碼成功開戶，推薦人即可獲賞500元，被推薦人亦可同步獲贈100元現金獎。推薦越多、獎賞越多，推薦人期內最高可獲15,000元現金獎。同時，推廣期間成功推薦最多新客戶的首3名推薦人，可額外獲得8,888元、3,888元及1,888元現金獎。

第三，平安數字銀行推出「晉昇儲蓄存款」，個人客戶開立相關儲蓄計劃，首30日內平均結餘達8,000港元或1,000美元或以上，可再賺100元現金獎。此外，若在推廣期內，客戶成功完成上述三大任務，平安數字銀行將再額外送出200元大滿貫現金賞。
 

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