聚焦美股三大科技主題ETF｜久利生

有報告指，香港已正式超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心，主要是去年新股IPO熱潮及股市暢旺等因素，內地資金流入佔香港資產管理規模約60%。香港這個世一，我認為是應份的，因為有作為中國通往全球市場門戶的優勢。但問題是，港股也是區內市場亞一（亞洲倒數第一），近來更好像出現「跌定律」，大幅跑輸日韓台深。本欄前周曾寫文章《AI牛市還看亞股新四小龍造化》，便唯獨沒有提到港股。恒指實可謂「斯人獨憔悴」。即使新股旺場，港交所（388）股價仍失守400元。相信很快又有人會講五窮六絕七翻身，還未計四年一度的世界盃，市場例淡。

「跨境」成財金界熱搜詞

值得注意的是，該報告指，香港去年財富管理規模增10.7%至2.95萬億美元，首次超越瑞士。而且隨著亞洲各財富中心增速較瑞士高，瑞士被超越的局面不太可能逆轉，預期2030年香港的財富管理規模，將維持年增長率約9%至4.6萬億美元，高於瑞士6%的增速。而巧合的是，「跨境」亦成為了近來本地財金界的熱搜詞，亦是財富管理增長的關鍵。

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說的是5月22日，中證監對富途、老虎及長橋證券三家經紀商作出處罰，原因是未經授權招攬中國內地客戶，並透過數碼平台（包括透過內地合作夥伴）提供離岸證券交易服務。市場又傳出在本地銀行渠道線下開戶時，對內地客戶增設新要求。再有消息指，香港證監會突襲搜查兩間中資券商的辦事處，調查涉嫌與股票發行相關違規行為，一時間令投資者對「北水補充」產生疑問，引發市場對跨境金融活動監管控制的關注。



已經有網友將港股轉弱歸咎於今次事件？但我認為可能性不大。富途內地客戶佔其入金賬戶的13%。假設富途和老虎證券（均於美股上市）的內地賬戶中有50%投資於港股，且平均賬戶規模與市場平均水平相若，估計相關風險敞口約為1,000億港元，即約港股總市值的0.2%，或相當於港交所平均每日成交額的三分之一。此外，兩年的過渡期應可緩解衝擊，分批沽售及出金的可能性高於被迫強制平倉。

保險、銀行及港交所有何影響？

大行根據目前掌握的資訊，也認為此次監管行動由中證監主導，且似乎屬於針對特定經紀商及流程性質，以打擊未經批准或牌照而進行的受規管活動，而非旨在限制資金流動或市場基礎設施的全面性舉措。雖然未有跡象燒到去內地客保險銷售，但據稱有保險經紀已向客戶表示「轉錢下來就要快」，既然入手不到美股大可改買基金，反正最終投資標的都是美股，短期甚至可能對條數有刺激作用。但若然北水真的「限流」，這對保險公司、銀行及港交所有何影響？

滙證認為，在是次執法行動後，金融機構可能會收緊對跨境活動的內部監控。對南向資金監管風險的「由緊到鬆」順序排列為：經紀商及獨立財務顧問、保險中介人、銀行或銀行保險，再到港股通（互聯互通）或港交所其他渠道。該行此前曾強調，友邦（1299）所承擔的監管風險高於港交所，內容本欄亦已引用過，不贅。

簡言之，保監局約兩年前向依賴「無牌人士進行受規管活動」的經紀商發出警告，並呼籲加強監督。在實際操作中，保險公司對第三方經紀/中介人行為的監察能力，可能不及主要透過受控渠道營運的銀行，而港交所則依賴經監管機構批准的互聯互通機制。

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儘管今次帶點「迫你買A股」的另類正面副作用，但富途作為美股標的，其內地違規用戶須於兩年內清理，不可買股、不準入金。換言之，視乎執行力度及進度，他們可能仍有機會於炒股APP上見證SpaceX同OpenAI上市，否則只可通過其他平台「隔岸觀火」，並標誌中概股一個階段。

留意三大類熱門主題ETF

至於境外於香港的「合資格」投資者，就能夠繼續投身這兩隻有今生、冇來世的美股世紀IPO，同時亦可追蹤以下三大類熱門主題ETF。

DRAM：通常尋求主要投資於記憶體公司的權益證券，三星、海力士，美光等皆是，也可能透過衍生性金融工具（如掉期合約/互換合約及遠期合約）來獲取對記憶體公司的投資風險敞口。資料顯示，在正常情況下，該基金將其至少80%淨資產投資於權益證券，或能提供記憶體公司風險敞口的工具。

UFO：SpaceX計劃於6月中上市，已掀起了一場太空熱。美國UFO概念股在金融市場中並非指「不明外星生物」，而是首隻專門追蹤太空相關企業的ETF。投資對象必須有顯著比例的收入來自太空產業，好像RLKB、VSAT及GSAT等。受惠於SpaceX傳出IPO路演消息及低軌衛星需求大增，這隻ETF近期高位震盪，可能都繼續升空。



QTUM：最後，要數到量子計算主題ETF，通過打包一籃子量子股票及相關技術公司，即超級電腦可能破解現有公鑰加密體系的憧憬，同時有效降低單一公司的較高風險。QTUM年初至今回報率達45%，包括RGTI、IONQ等量子等新核心，原來也涵蓋英偉達、英特爾等巨頭。儘管量子計算技術遠未成熟，但資本已展現出堅定信心。

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