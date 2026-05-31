高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買

踏入6月份，中國移動（941）、中國聯通（762）及恒基地產（012）等多隻重磅高息股先後除淨，不少「食息一族」習慣提早入貨博「財息兼收」。光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時直言，散戶盲目在除淨前追入恐「得不償失」。他建議不論短線或中長線部署，均應採取「除淨後吸納」策略，並選出4隻最值得長線持有的優質收息資產。

翻查整個六月份的除淨時間表，涵蓋電訊、公用及金融等多個傳統收息板塊，當中包括本地投資者鍾愛的中資電訊股中國聯通（762）及中國移動（941），分別於6月3日及6月5日除淨，現價股息率均超逾6厘；本地公用股如香港中華煤氣（003）亦於6月3日除淨。此外，高息榜上的中國中車（1766）及民生銀行（1988）過去12個月股息率更分別錄得6.8厘及6.4厘。

部分6月除淨收息股 股息率* 除淨日 股息 中國中車（1766） 6.74% 6月22日 0.35 領展房產基金（823） 6.51% 6月11日 2.629 民生銀行（1988） 6.46% 6月22日 0.217 中國聯通（762） 6.33% 6月3日 0.483 中國移動（941） 6.14% 6月5日 5.227 恆基地產（12） 5.81% 6月4日 1.8 中國電信（728） 5.79% 6月2日 0.3 中國石油化工股份（386） 5.79% 6月8日 0.25 海螺水泥（914） 5.45% 6月2日 1.037 中國海洋石油（883） 5.27% 6月11日 1.39 華潤電力（836） 4.92% 6月10日 1.047 香港中華煤氣（003） 4.88% 6月3日 0.35 中國石油股份（857） 4.72% 6月18日 0.514 中信股份（267） 4.60% 6月30日 0.613 *過去12個月股息率

短線博財息兼收恐得不償失

對於不少散戶鍾情在除淨前夕買入股份博「財息兼收」的短線操作，伍禮賢指出，收息板塊從來都不適合短線炒作。

他解釋，雖然投資者在除淨前買入能順利獲取股息，但股份除淨後股價會相應下調，因此短線買入的最終回報，關鍵在於往後的市況以及股價的跌幅。若投資者過度糾結於除淨日前後買入股份的時間點，而忽略該股份未來的股價走勢，往往會面臨「賺息蝕價」的風險，結果得不償失。

中長線部署策略 等除淨後低位吸納

伍禮賢續指，若純粹從除息角度作比較，他認為「除淨後買入」會比「除淨前買入」更加理想。主要原因在於稅項因素，部分股份在派發股息時需要扣除股息稅，但股價在除淨時的下調幅度，並不會考慮稅項。因此，投資者若在除淨前買入，實際收到的淨股息有機會少於股價除淨的跌幅。

至於打算作中長線部署的股民，伍禮賢建議投資者除了留意股份長遠的派息能力及水平外，更需要具備耐性。中長線持有的核心邏輯是實行「低吸」策略，因此靜待除淨後股價回落，或等出現較吸引的低位時才分注吸納，才是更理想的部署。

四大心水收息股

在挑選具體的收息股份時，伍禮賢提醒，投資者必須緊扣企業的基本面，尤其要密切留意該股份接下來所處的行業是否處於增長週期，以及其整體的盈利前景與派息穩定性。

在6月份除淨的股份名單當中，伍禮賢相對看好以下兩大板塊共4隻個股，認為可作為長線收息的資產配置，分別是中資電訊股中國移動（941）、中國聯通（762）；以及能源及電力股華潤電力（836）、中國海洋石油（883），均適合在除淨後買入。