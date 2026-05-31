高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
發佈時間：06:00 2026-05-31 HKT
踏入6月份，中國移動（941）、中國聯通（762）及恒基地產（012）等多隻重磅高息股先後除淨，不少「食息一族」習慣提早入貨博「財息兼收」。光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時直言，散戶盲目在除淨前追入恐「得不償失」。他建議不論短線或中長線部署，均應採取「除淨後吸納」策略，並選出4隻最值得長線持有的優質收息資產。
翻查整個六月份的除淨時間表，涵蓋電訊、公用及金融等多個傳統收息板塊，當中包括本地投資者鍾愛的中資電訊股中國聯通（762）及中國移動（941），分別於6月3日及6月5日除淨，現價股息率均超逾6厘；本地公用股如香港中華煤氣（003）亦於6月3日除淨。此外，高息榜上的中國中車（1766）及民生銀行（1988）過去12個月股息率更分別錄得6.8厘及6.4厘。
|部分6月除淨收息股
|股息率*
|除淨日
|股息
|中國中車（1766）
|6.74%
|6月22日
|0.35
|領展房產基金（823）
|6.51%
|6月11日
|2.629
|民生銀行（1988）
|6.46%
|6月22日
|0.217
|中國聯通（762）
|6.33%
|6月3日
|0.483
|中國移動（941）
|6.14%
|6月5日
|5.227
|恆基地產（12）
|5.81%
|6月4日
|1.8
|中國電信（728）
|5.79%
|6月2日
|0.3
|中國石油化工股份（386）
|5.79%
|6月8日
|0.25
|海螺水泥（914）
|5.45%
|6月2日
|1.037
|中國海洋石油（883）
|5.27%
|6月11日
|1.39
|華潤電力（836）
|4.92%
|6月10日
|1.047
|香港中華煤氣（003）
|4.88%
|6月3日
|0.35
|中國石油股份（857）
|4.72%
|6月18日
|0.514
|中信股份（267）
|4.60%
|6月30日
|0.613
|*過去12個月股息率
短線博財息兼收恐得不償失
對於不少散戶鍾情在除淨前夕買入股份博「財息兼收」的短線操作，伍禮賢指出，收息板塊從來都不適合短線炒作。
他解釋，雖然投資者在除淨前買入能順利獲取股息，但股份除淨後股價會相應下調，因此短線買入的最終回報，關鍵在於往後的市況以及股價的跌幅。若投資者過度糾結於除淨日前後買入股份的時間點，而忽略該股份未來的股價走勢，往往會面臨「賺息蝕價」的風險，結果得不償失。
中長線部署策略 等除淨後低位吸納
伍禮賢續指，若純粹從除息角度作比較，他認為「除淨後買入」會比「除淨前買入」更加理想。主要原因在於稅項因素，部分股份在派發股息時需要扣除股息稅，但股價在除淨時的下調幅度，並不會考慮稅項。因此，投資者若在除淨前買入，實際收到的淨股息有機會少於股價除淨的跌幅。
至於打算作中長線部署的股民，伍禮賢建議投資者除了留意股份長遠的派息能力及水平外，更需要具備耐性。中長線持有的核心邏輯是實行「低吸」策略，因此靜待除淨後股價回落，或等出現較吸引的低位時才分注吸納，才是更理想的部署。
四大心水收息股
在挑選具體的收息股份時，伍禮賢提醒，投資者必須緊扣企業的基本面，尤其要密切留意該股份接下來所處的行業是否處於增長週期，以及其整體的盈利前景與派息穩定性。
在6月份除淨的股份名單當中，伍禮賢相對看好以下兩大板塊共4隻個股，認為可作為長線收息的資產配置，分別是中資電訊股中國移動（941）、中國聯通（762）；以及能源及電力股華潤電力（836）、中國海洋石油（883），均適合在除淨後買入。