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年金公司6.1起推限時保費折扣 合資格保單折扣3%

投資理財
更新時間：11:53 2026-05-30 HKT
發佈時間：11:53 2026-05-30 HKT

香港年金公司宣布，今年下半年重點推廣「可持續退休生活」概念，鼓勵公眾正視長壽帶來的挑戰，建立兼顧財務、健康、社交及退休後個人價值適應的退休生活模式。同時，年金公司將於6月1日推出限時保費折扣優惠，鼓勵市民為退休生活及早做好準備。

據公佈，於今年8月31日或之前預約安排銷售會面，並於9月30日或之前成功投保香港年金計劃，並符合指定要求，合資格保單將可享3%的保費折扣。有興趣人士可登入香港年金公司網站預約會面。

另外，據香港年金公司早前進行的一項調查，發現部分受訪者表示會考慮退休後到香港以外地區旅居或生活，當中大部分受訪者選擇粵港澳大灣區（大灣區）。鑑於跨境養老需求持續上升，香港年金公司表示，將積極研究適時推出包括理財及醫療方面的配套服務，便利香港居民在大灣區跨境養老。此外，為進一步擴大香港年金計劃的銷售網絡，香港年金公司會繼續與保險業界緊密合作，促進本地年金市場的發展。


 

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