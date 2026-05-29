內地嚴防走資兼引流 下一目標恐成保險業｜余偉龍

2026年5月下旬，中國金融監管領域投下了一枚「核彈級」震撼彈。中證監聯合工信部、公安部、人民銀行等八大部門，正式對富途證券、老虎證券及長橋證券等跨境互聯網券商開出巨額罰單，並發布《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》。這場醞釀已久的監管風暴，不僅標誌著「跨境炒股」灰色地帶的終結，更揭示了中國在維護金融安全與重塑資金流向上的深遠布局。

從「溫馨提示」到「行政處罰」

富途被擬處以約18.5億元人民幣罰款，老虎則面臨3.1億元罰款及1億元違法所得沒收。

此次處罰力度之大、層級之高，遠超市場預期。富途被擬處以約18.5億元人民幣罰款，老虎則面臨3.1億元罰款及1億元違法所得沒收。更具象徵意義的是，兩家公司的首席執行官李華與吳天華均被處以過百萬元的個人罰款。

這並非突如其來的襲擊。早在2022年底，中證監已定性其為「非法經營證券業務」。然而，此次「八部委聯動」並設立為期兩年的集中整治期，釋放了一個明確信號：這不再僅是證券行業的規範問題，而是上升到國家資金安全層面的協同作戰。監管層要求全面清理存量業務，堅決將此類活動「逐出」內地市場，這無疑是對過去十年跨境券商野蠻生長模式的「終極清算」。

監管升級背後是萬億走資壓力

為何選在此時「痛下殺手」？答案隱藏在宏觀數據的暗流中。儘管官方數據顯示，截至2026年4月，中國外匯存底仍維持在3.41萬億美元的穩健水平，且過去5年呈現平穩增長態勢，但表面的平靜難掩底層的焦慮。

中國外匯存底仍維持在3.41萬億美元的穩健水平，且過去5年呈現平穩增長態勢，但表面的平靜難掩底層的焦慮。

根據彭博等財經數據估算，2025年規避資本管制外流的資金（含合法與地下渠道）可能高達近1萬億美元，創下2006年以來的新高。在房地產市場低迷、經濟增速換擋的背景下，境內資金尋求境外資產配置的衝動空前強烈，甚至多次觸及QDII（合格境內機構投資者）的官方額度上限。富途、老虎等平台在客觀上成為了這股巨大資金洪流的「地下閘門」，處罰這些券商，本質上是在「堵漏」。

一石二鳥 稅收合規與重塑流動性

除了「防走資」，監管層還有更深層次的「引流意圖」。長期以來，通過跨境券商投資港美股的投資者，往往處於稅收監管的真空地帶。隨著2025 年內地稅務部門開始對境外投資收益追繳20%的資本利得稅，將投資者趕回「正軌」，即通過港股通投資港股，或通過QDII投資美股基金，便成了邏輯必然。

「港股通」渠道在政策上享有顯著優勢，其買賣差價所得稅的免徵政策已延長至2027年。這種「差別待遇」意圖明顯，一方面，將資金留在「閉環」系統內，確保外匯安全；另一方面，是為持續低迷的港股市場引入急需的境內「活水」，提升港股流動性。這是一場精準的資金定向引流，旨在實現金融安全與市場繁榮的雙贏。

保險業恐成下一「專項整治」對象

當跨境證券業務被徹底整肅後，資金必然會尋找新的裂縫。筆者認為，下一個面臨高壓整頓的板塊極有可能是香港保險業。

下一個面臨高壓整頓的板塊極有可能是香港保險業。

目前，內地居民每人每年擁有5萬美元的外匯額度，法律明確嚴禁該額度用於境外買房、購買人壽保險或分紅類保險。然而，實務中透過各種跨境支付手段規避監管的行為屢見不鮮。如果中證監與外管局的最終目標是實現資金流動的「一條龍監控」，那麼香港的保險業務與銀行離岸帳戶，無疑將成為下一階段「專項整治」的重點對象。

余偉龍

全職投資者

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