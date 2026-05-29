Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地嚴防走資兼引流 下一目標恐成保險業｜余偉龍

投資理財
更新時間：06:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-29 HKT

2026年5月下旬，中國金融監管領域投下了一枚「核彈級」震撼彈。中證監聯合工信部、公安部、人民銀行等八大部門，正式對富途證券、老虎證券及長橋證券等跨境互聯網券商開出巨額罰單，並發布《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》。這場醞釀已久的監管風暴，不僅標誌著「跨境炒股」灰色地帶的終結，更揭示了中國在維護金融安全與重塑資金流向上的深遠布局。

從「溫馨提示」到「行政處罰」

富途被擬處以約18.5億元人民幣罰款，老虎則面臨3.1億元罰款及1億元違法所得沒收。
富途被擬處以約18.5億元人民幣罰款，老虎則面臨3.1億元罰款及1億元違法所得沒收。

此次處罰力度之大、層級之高，遠超市場預期。富途被擬處以約18.5億元人民幣罰款，老虎則面臨3.1億元罰款及1億元違法所得沒收。更具象徵意義的是，兩家公司的首席執行官李華與吳天華均被處以過百萬元的個人罰款。

這並非突如其來的襲擊。早在2022年底，中證監已定性其為「非法經營證券業務」。然而，此次「八部委聯動」並設立為期兩年的集中整治期，釋放了一個明確信號：這不再僅是證券行業的規範問題，而是上升到國家資金安全層面的協同作戰。監管層要求全面清理存量業務，堅決將此類活動「逐出」內地市場，這無疑是對過去十年跨境券商野蠻生長模式的「終極清算」。

監管升級背後是萬億走資壓力

為何選在此時「痛下殺手」？答案隱藏在宏觀數據的暗流中。儘管官方數據顯示，截至2026年4月，中國外匯存底仍維持在3.41萬億美元的穩健水平，且過去5年呈現平穩增長態勢，但表面的平靜難掩底層的焦慮。

中國外匯存底仍維持在3.41萬億美元的穩健水平，且過去5年呈現平穩增長態勢，但表面的平靜難掩底層的焦慮。
中國外匯存底仍維持在3.41萬億美元的穩健水平，且過去5年呈現平穩增長態勢，但表面的平靜難掩底層的焦慮。

根據彭博等財經數據估算，2025年規避資本管制外流的資金（含合法與地下渠道）可能高達近1萬億美元，創下2006年以來的新高。在房地產市場低迷、經濟增速換擋的背景下，境內資金尋求境外資產配置的衝動空前強烈，甚至多次觸及QDII（合格境內機構投資者）的官方額度上限。富途、老虎等平台在客觀上成為了這股巨大資金洪流的「地下閘門」，處罰這些券商，本質上是在「堵漏」。

一石二鳥 稅收合規與重塑流動性

除了「防走資」，監管層還有更深層次的「引流意圖」。長期以來，通過跨境券商投資港美股的投資者，往往處於稅收監管的真空地帶。隨著2025 年內地稅務部門開始對境外投資收益追繳20%的資本利得稅，將投資者趕回「正軌」，即通過港股通投資港股，或通過QDII投資美股基金，便成了邏輯必然。

「港股通」渠道在政策上享有顯著優勢，其買賣差價所得稅的免徵政策已延長至2027年。這種「差別待遇」意圖明顯，一方面，將資金留在「閉環」系統內，確保外匯安全；另一方面，是為持續低迷的港股市場引入急需的境內「活水」，提升港股流動性。這是一場精準的資金定向引流，旨在實現金融安全與市場繁榮的雙贏。

保險業恐成下一「專項整治」對象

當跨境證券業務被徹底整肅後，資金必然會尋找新的裂縫。筆者認為，下一個面臨高壓整頓的板塊極有可能是香港保險業。

下一個面臨高壓整頓的板塊極有可能是香港保險業。
下一個面臨高壓整頓的板塊極有可能是香港保險業。

目前，內地居民每人每年擁有5萬美元的外匯額度，法律明確嚴禁該額度用於境外買房、購買人壽保險或分紅類保險。然而，實務中透過各種跨境支付手段規避監管的行為屢見不鮮。如果中證監與外管局的最終目標是實現資金流動的「一條龍監控」，那麼香港的保險業務與銀行離岸帳戶，無疑將成為下一階段「專項整治」的重點對象。

 余偉龍
全職投資者

余偉龍Youtube頻道

相關文章︰

百年數據揭美國中期選舉影響 股市震盪中的投資智慧｜余偉龍

相關文章︰

巴菲特築3.1萬億「現金長城」 華爾街沽神點名晶片股盈利超預期「智者警示美股風暴將來臨」

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
8小時前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
19小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
14小時前
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 關愛隊、分委會席位亦不保
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 民政署：接獲辭任關愛隊及分委會通知
社會
12小時前
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」
社會
11小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
12小時前
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
李嘉欣絕美零濾鏡狀態曝光 露肩背心襯Hermès袋盡顯百億闊太貴氣 倫敦現身疑探留學囝囝
李嘉欣絕美零濾鏡狀態曝光 露肩背心襯Hermès袋盡顯百億闊太貴氣 倫敦現身疑探留學囝囝
影視圈
12小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
2026-05-28 07:30 HKT