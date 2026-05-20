3隻科技新股同步招股 專家看好深演智能 市值細兼具AI概念｜星市攻略 

近期新股認購反應仍然熾熱，但今日正式上市的馭勢科技（1511）及拓璞數控（7688），暗盤表現已不似預期，因此投資者揀選新股時宜多加審慎。至於正在同期招股的三隻科技新股深演智能（2723）、雲英谷科技（3310）及華曦達（901）之中，截至昨晚以深演智能孖展反應較佳。光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時表示，三隻新股掛後向上機率仍較大，投資者可將資金平均分配「三隻齊抽」，但預期主打AI營銷、集資規模較細的深演智能，上市後潛在升幅將最為顯著。

「三隻齊抽」增中籤率

對於近日港股大市走勢較弱，伍禮賢指出，二級市場疲弱未必會影響新股市場，正如今年3月份股市急跌時，新股市場依然維持熾熱。他續指，早前「超購王」翼菲科技掛牌後表現亮眼，令新股市場熱情持續升溫，因此相信上述3隻新股掛牌後股價向上的機率頗大。

被問到若資金有限應如何抉擇，他認為，散戶即使單一認購一隻晶片或AI概念股亦未必能中籤，因此建議可將打算抽新股的資金平均分配至3隻股份，以提升整體中籤率。他強調，雖然三者基本面有所不同、潛在升幅有高有低，但只要抽中任何一隻，均屬獲利機會。

深演智能：最多集資近5億

談及上市後潛在升幅，伍禮賢坦言較難估計，主因這些股票市值不大、且集資金額相對較小，但綜合比較下，他特別看好深演智能，直言該股集資額僅約5億元，市值較細，配合AI概念，非常適合市場炒作，預期其潛在升幅將是三者中最顯著。

深演智能為內地AI智能營銷服務商，是次計劃發行約906.8萬股H股，當中一成於香港作公開發售。招股價介乎43.5元至55.5元，最多集資約5.03億元；一手100股，入場費約5,606元。工銀國際為其獨家保薦人，是次未有引入基石投資者。財務方面，深演智能2025年收入為5.8億元人民幣，按年升7.2%；惟利潤按年減少58.6%，至約909.5萬元人民幣。

雲英谷科技：過往晶片新股多炒上

至於雲英谷科技主要銷售AMOLED顯示驅動晶片，計劃發行約5,285.9萬股H股，發售價為每股20.81元，最多集資約11億元；一手200股，入場費約4,204元。中金公司及中信証券為聯席保薦人。該股引入了Digital Vista和SpreadCom為基石投資者，合共認購約3.89億元。

該股股東背景強勁，前期投資者包括持股4.7%的雷軍、持股4.2%的華為、持股4.1%的京東方，以及持股2.4%的高通等。值得注意的是，晶片新股全部首日都獲得升幅，伍禮賢認為，只要是相關產業的新股上市，資金均會予以關注，雖然未知能否翻倍暴升，但投資者最重要是積極參與認購。

華曦達：獲騰訊入股 去年多賺逾7成

另一新股華曦達為內地企業客戶智能家庭產品提供商，是次擬發行約1,920.7萬股H股，發售價每股32.8元，集資最多約6.3億元；一手100股，入場費約3,313元。中信建投國際為獨家保薦人，該公司同樣未有引入基石投資者。

華曦達按2024年收益計，為全球第八大及中國第三大智慧家庭產品提供商，並吸引騰訊（700）旗下投資平台入股持有3.1%；其財務增長強勁，去年收入達33.7億元人民幣，按年升32.5%；年內溢利約2.4億元人民幣，按年大升74.3%。

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