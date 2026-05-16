AI基建非「光進銅退」兩大技術料長期並存 專家看好3隻光通訊美股籲候低吸 | AI解碼系列 

市場近期熱炒AI基礎建設，特別是「光進銅退」的論述，即棄用「銅線」傳資料，而未來改用「光纖」，該論述令不少光通訊股升幅驚人。不過，Bernstein最新報告指出，銅互聯與光互聯並非簡單的替代關係，未來多年將在不同場景長期共存。資深投資理財人何啟聰接受《星島頭條》訪問時表示，數據中心內部的短距離連接仍以銅纜為主，投資者不應盲目追高，建議部署技術優勢領先且預測市盈率（Forward PE）較低的光通訊標的。

AI基建擴張分兩路徑

Bernstein報告指出，AI基礎設施擴張正沿著「Scale-up」與「Scale-out」兩大路徑演進。由於大型語言模型訓練高度依賴張量並行（Tensor Parallelism）及專家並行（Expert Parallelism）等技術，系統必須在緊密耦合的Scale-up模組內進行頻繁的數據交換。因此，Scale-up場景對低延遲及高頻寬的要求，遠較Scale-out更為嚴苛。

「Scale-up」指單一系統內部的計算資源不斷增加，例如在同一機櫃或節點中部署更多AI加速器，以提升單個訓練任務的計算效率對延遲和頻寬要求極高，銅互聯憑藉成本低、功耗小及技術成熟，在機櫃內部的短距離連接中仍具主導地位。英偉達的GB300架構中，晶片間的通訊依然主要依賴銅纜。

光互聯成Scale-out核心

相比之下，「Scale-out」則通過連接更多機櫃和服務器，將數據中心擴展為更大規模的計算集群，以提升整體容量和吞吐能力。主導機櫃之間擴展的「Scale-out」架構，正是光互聯（光通訊的一種）的核心戰場。隨着單通道速率提升至224Gbps或以上，光模塊能在10米甚至更遠距離維持低損耗傳輸，並支援太比特（Terabit）級擴展；憑藉在長距離及高頻寬傳輸的絕對優勢，光互聯已順理成章成為Scale-out架構下的互聯技術支柱。 LightCounting數據顯示，以太網光收發器市場正高速增長，預計2024至2026年的年複合增長率達59%。

這意味著未來AI數據中心的連接架構並非單純的「光進銅退」，而是按層級形成清晰分工。銅互聯將繼續主導短距離、高密度的「Scale-up」場景；光互聯則支撐長距離、高頻寬的「Scale-out」網絡。這兩種技術料於未來多年並行發展，共同構成AI基礎設施擴張的核心底座。

黃仁勳證實銅纜具硬性需求

談及「光銅之爭」，何啟聰引述英偉達行政總裁黃仁勳的解釋指，銅纜在櫃機內的短距離應用仍是剛需，只有跨數據中心及跨櫃機連接才必須使用光纖。因此，隨着數據中心持續興建，銅的需求將維持穩定，但增長動力將主要集中在光通訊領域。

光通訊股持續升勢，被問到在眾多光通訊概念股，例如Lumentum（LITE）、Coherent（COHR）、Ciena（CIEN）、康寧（GLW）、思科（CSCO）、諾基亞（NOK）中，應如何挑選「跑出」標的，何啟聰表示較看好Lumentum、康寧及諾基亞。他解釋，Lumentum在業內擁有技術優勢，而康寧則是核心光纖物料供應商；至於諾基亞，其電訊機站連接AI資料中心的定位具獨特性。最重要的是，這三隻股份的預測市盈率均處於較合理水平。



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至於近期升幅巨大，投資者是否應追高，何啟聰直言可以「等一等」。他分析指，這類股份在技術上轉為橫行消化升幅的機會較高。

港股相關股份稀缺

港股方面，何啟聰坦言目前未有心水。他指出，本港相關股份僅有長飛光纖光纜（6869）及曦智科技（1879）與光通訊相關。然而，長飛的收入增長動能不及美國同業，而曦智科技則仍未完全實現商業化。

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