遏金融界「爛蘋果」跳槽 金管夥保監推跨行業背景查核 共享7年操守資料

金管局今日聯同保監局、香港銀行公會、香港保險業聯會、香港保險顧問聯會及香港專業保險經紀協會攜手合辦「銀行業與保險業之間的跨行業背景查核安排」業界交流會。金管局副總裁阮國恒於會上致辭時表示，為了共同應對曾有不良操守行為的從業員在金融業界流竄的現象，即所謂的「滾動的爛蘋果」（Rolling Bad Apples），該局與保監局將於今年起實施「銀行業與保險業之間的跨行業背景查核安排」，並於7月實施首階段，涵蓋銀行和保險機構的壽險從業員。

阮國恒表示，金管局近年致力鼓勵銀行透過銀行文化三大支柱，即管治、獎勵制度、評估及意見反映機制，推動良好銀行文化。但在實際運作中，仍有個別員工在涉及不當行為後立即辭職，跳槽到另一家金融機構，隱瞞「黑歷史」並故技重施。這不僅危及個別金融機構，更會令不當行為在整個金融行業內蔓延。

首階段2023年推出

國際上不少金融監管機構都希望應對這種「滾動的爛蘋果」的現象。這個問題需要整個銀行業攜手合作，才能築起防線。為此，金管局和銀行公會推動「強制性背景查核計劃」，合力編織了覆蓋銀行業的網，期望把「爛蘋果」撈起。今日，該局聯同保監局一同將這張網進一步擴大、張開。

他在回顧銀行業的「強制性背景查核計劃」時指出，該計劃從2023年首階段涵蓋約3500名高級職位員工，到2025年第二階段大幅擴展至約5萬名從事證券、保險或強積金受規管活動的員工，佔整體銀行從業員超過一半。

次階段去年底實施

第二階段實施至2025年底，銀行已完成約2800宗查核，當中29宗涉及負面訊息，佔比約為1%。數字雖少，但意義重大，反映這張網行之有效，真正撈起了「爛蘋果」。

然而，背景查核不應該在銀行業界止步。目前，銀行業與保險業合共超過11萬名壽險保險從業員，他們可能由銀行跳槽到保險機構，或反之。過往，「爛蘋果」一旦滾動到另一個金融界別，便等同全身而退。但操守問題不會因為轉換界別而消失。

7月起涵蓋壽險人員

為了共同應對曾有不良操守行為的從業員在金融業界流竄的現象，金管局與保監局攜手推動「銀行業與保險業之間的跨行業背景查核安排」，並宣布將於今年開始實施這項安排。

首階段於2026年7月實施，涵蓋所有銀行和保險機構的壽險保險從業員。透過協定機制，銀行和保險機構可分享準員工過往七年的操守相關資料，實現「從銀行到保險，從保險到銀行」的跨行業背景查核。

這項安排是應對更廣泛金融服務行業內「滾動的爛蘋果」現象非常重要的里程碑。他呼籲業界實施前做好準備，加強與將被涵蓋的員工及其他持份者的溝通、提供員工培訓，以及優化招聘流程，確保安排能夠暢順有序地推行。

業界首階段的經驗及反饋，對優化安排至關重要。金管局與保監局將檢討首階段實施成效，為下一步擴展作準備。

研究延伸其他界別

展望未來，金管局與保監局及業界會保持緊密合作，繼續與其他監管機構探討把安排延伸至其他金融界別的可行性，期望逐步擴大覆蓋範圍，讓良好操守成為金融從業員的通行證，促進香港金融業的長遠、穩健成長及發展。