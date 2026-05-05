鑽石保值作用不再？｜林小珍

相信許多女士都跟筆者一樣，喜歡購買珠寶首飾，一來是作為配合造型的飾品，同時亦都視之為投資保值的資產，但在央行持續購入黃金及弱美元的推動下，金價今年初一度突破5,000美元，雖然近期回落至4,600美元水平，但都仍然是相當高的水平。不過，同樣深得女士歡心的鑽石，跟金價比較卻是一個天堂，一個地獄。

天然鑽石價四年腰斬近半

參考國際鑽石交易所（IDEX）的鑽石價格指數，在疫情期間2022年3月見頂，升至158.39位置，但之後持續向下，上個月指數一度失守83點，較高位下挫四成七，目前仍然在低位徘徊。

為何鑽石價值走勢如此差勁呢？在疫情期間，消費者無機會外遊，有季節因素的奢侈品，例如時裝和手袋等無用武之地，消費者轉投相對具保值功能的鑽石，帶動鑽石價格抽升。然而，隨著經濟活動恢復，消費者不再特別追捧鑽石，加上內地經濟增長放緩和消費降級，都拖累鑽石價格。不過，令鑽石價格近乎減半的最大元兇，其實是實驗室培植的人工鑽石。

人造鑽石售價較天然低八成

人造鑽石技術近年發展迅速，一般消費者根本無法憑肉眼分辨鑽石是天然開採，還是在實驗室培育出來，但兩者價格卻有天淵之別。以一卡拉的鑽石為例，按2024年底的價格，人造鑽石平均只是892美元，足足較天然鑽石低80至85%。如此大的差距，最主要是因為培育鑽石的技術提升，市場競爭激烈，令人造鑽石價格在四年間大降七成四。更多消費者轉投人造鑽石，亦持續拖低天然鑽石價格。

開採商反擊天然鑽不環保之說

傳統鑽石開採商面對人造鑽石的競爭，亦不是坐以待斃。他們實行雙管齊下，一方面說之以理，同時亦動之以情。

說之以理方面，傳統鑽石開採一向給人污染和剝削的印象，特別是在20年前，由李安納度主演的電影《血鑽》，更加深了消費者對傳統鑽石開採的負面形象，到實驗室培育鑽石出現，自然更易被受落。然而，鑽石開採商積極反擊，一方面強調鑽石開採技術改進，對環境的影響較開採石油和其他礦產為低，同時抨擊生產人造鑽石採用的「高溫高壓」和「化學氣相沉積」方法，消耗大量能源；另一方面，他們又強調鑽石開採業為非洲國家創造大量就業機會，改善當地經濟和教育，有助非洲國家脫貧。

天然鑽喻愛情堅貞

動之以情方面，知名英國鑽石商De Beers最近的廣告，就強調如果想贈送鑽石給伴侶，表達愛情的堅貞，應該選擇要經歷長年累月才能產生的天然鑽石，而非在冷冰冰的實驗室培育出來的人造鑽石。

故事說得動聽，但當現今很多人都用App快速配對伴侶，拍拖都是為了放上社交平台放閃，鑽戒當然都是夠大夠閃最重要，又有多少人會買De Beers這個故事的帳？

天然鑽市場有待新平衡

無可否認，人造鑽石的供應可以說是無限，因此二手價值很低，絕對不是保值之選，只可以當成消費品，就如購買最新款手機，新買的時候可以用來炫耀，過後就只會一路貶值。至於天然鑽石，可能要等到市場二分，確定有多少消費者和投資者，堅持留在天然鑽石市場，價格才可以重新找到平衡。

林小珍