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積金易服務中心延長服務時段 減費步伐加速 4月幅度逾兩成

投資理財
更新時間：09:14 2026-05-03 HKT
發佈時間：09:14 2026-05-03 HKT

積金局主席劉麥嘉軒今天（3日）發表網誌表示，「積金易」平台歷時近兩年的上台工作正式完成，為了提升3個「積金易」服務中心的處理能力和加快處理時間，服務中心將由5月中開始延長周六的服務時間，並新增周日服務時段，另外會增加預約名額，滿足服務需求。

深化「區區有支援」

劉麥嘉軒指出，積金易團隊上周開始在不同港鐵站設立註冊及查詢站，積金易車隊亦會提升服務，直接走入社群舉辦講座及設立註冊及查詢站，全面深化「區區有支援」。

她又指，樂見積金易使用率持續上升，規模效益越加顯著。自積金易前年投入運作後，強積金行政費已由過往平均58點子（0.58%）下調至積金易收費的37點子（0.37%）；減費步伐亦持續推進，由今年4月1日起，積金易收費更由37點子（0.37%）進一步下調至29點子（0.29%），減幅達22%，較受託人過去平均收取的58點子減少一半。

未來收費料再降至20至25點子

隨著越來越多用戶以電子方式使用積金易，相信積金易收費未來可以再下降至20至25點子（0.20%至0.25%），而且有信心在不足10年就可以節省500億元行政開支，相關減費將直接惠及所有強積金計劃成員，長遠為退休儲蓄帶來更可觀回報。

網誌提到，積金易已成功將12個受託人的強積金計劃行政系統整合在一個電子平台，一站式處理涉及約500萬名計劃成員、30萬名僱主、1,100 萬個帳戶，以及逾1.5萬億元退休儲蓄的強積金計劃行政工作，是自強積金制度實施以來影響最深遠的改革，亦是全球私營退休金系統當中首個成功例子。
 

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