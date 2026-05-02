賣金套現攻略 黃金價值點計？賣金四大途徑 實金飾金牌價比較
發佈時間：06:00 2026-05-02 HKT
金價重上每盎司4600美元水平，德銀唱好金價上望8000美元。有金在手，又或正啟動儲金，都會思考如何部署賣金套現。想賣金套現，不論是金條、金粒或飾金，既要知道賣金途徑，更要留意持有的黃金產品價值如何計算。
賣金格價 要留意三大基本因素
賣金格價，初哥看到金行牌價都可能有點困惑。計算黃金產品價值，其實離不開三大基本因素。
首先是當日金價，不論是銀行或金行，都會列出「賣出價」及「買入價」，賣金時就要留意「買入價」，即銀行或金行買入你手上黃金產品的價錢。
第二是黃金重量，國際金價以盎司為單位，香港黃金買賣，還有克，以及傳統的兩、錢、分等。簡單換算，一盎司等於28.349克，一兩等於37.429克，一錢等於3.7429克，一分等於0.37429克。考慮賣金，不妨先睇睇手上黃金產品的重量，再換算為克，就可以比較以克為單為的報價。
第三是黃金純度，黃金買賣牌價會以純度劃分，足金（9999實金）回收價最高。至於購買飾金時常聽到的K金，指黃金純度比例「Karat」，例如1K金含金量比例為4.166%，18K金含金量為75%，14K金含金量為58.5%。
賣金四大途徑 金行收金須留意火耗、佣金等成本
本地賣金主要有四大途徑，分別是金行／珠寶店、銀行、當舖、專業黃金回收商。
金行及珠寶店，分行遍布各區，是賣金最方便及熱門的途徑。要留意金行及珠寶店收金，會收取佣金及火耗，如周生生收金會扣除2%佣金。至於火耗，是指熔化過程中黃金的自然損耗，金行及珠寶店會先扣除5%至10%重量再計算金價，但賣家如提供到保證單，證明黃金產品為該金行及珠寶店出品，部分金行及珠寶店會豁免扣除火耗。
到金行及珠寶店賣金，亦要先查詢回收限制，部分金行及珠寶店只回收自家出售金飾產品。另外大額交易，金行及珠寶店或只會以支票支付。
銀行是賣金另一方便途徑，部分銀行如中銀香港、恒生，都有提供實金回收服務，但一般只接受該行出售的金條、金幣等黃金產品，黃金產品須保留原裝證書及包裝。銀行收金另一優勢，是在銀行相關網頁可以查詢最新的黃金產品買入價，但要留意並非所有分行都提供實金買賣服務，最好在賣金時先查詢指定分行清單。
當舖收金其實屬於貸款服務，即以持有的黃金產品作抵押借取現金。好處是可以快速獲取現金，而且日後可以贖回黃金。但壞處是回收價較低，不適合想趁高位賣金套現的投資目標。
金價衝上歷史高位後，本地一些老牌收金店及專業黃金回收商如中環忠記、佐敦材記、鎧豐飾金回收人氣急升。這類收金商標榜可提供較高的回收價，並以免佣金、免火耗為賣點，按足重量及當日報價收金。
要留意部分老牌收金店仍未有網上報價，想賣金或要先致電查詢當日金價。具名氣的收金店，每日早上已大排長龍，想賣金套現就要預留時間排隊。
本港四大賣金途徑特色與差異
|途徑
|回收定價基準
|隱藏收費與注意事項
|適合對象
|珠寶金行
|按店舖當日買入牌價
|涉佣金及火耗，或拒收非自家產品
|尋求放售方便及持原店單據者
|銀行
|該行實金買入價
|只限回收該行出品且保留原裝證書及包裝完整之金產品
|持有指定銀行實體黃金產品者
|專業回收商
|貼近國際金價及純度
|大多免佣金及火耗，惟名店需耗時排隊
|追求最高淨利潤及不介意輪候者
|當舖
|普遍低於金行牌價
|回收價較低，不適合高位套現獲利
|急需現金周轉並擬日後贖回金器者
賣金前 先要做兩樣功課
賣金套現要增加勝算，事先要做兩樣功課。一是比對金價，篩選出回收價最高的途徑。二是如選擇到金行或銀行賣金，就要準備好單據、保證書及包裝，另外謹記要帶備身份證明文件。按香港法例，黃金買賣屬於「指定非金融業務和專業」，商戶一般會要求賣家出示身份證登記，以防黃金來源不明。
賣金亦要留心網上另類途徑如社交平台或二手交易平台，這類平台買家身份不明，亦容易墜入不法之徒騙局，最好避免使用。
黃金價格一覽
金行／珠寶店（足金飾品：兩）（5月1日牌價）
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買入價
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換貨價
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賣出價
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周生生
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$41,620
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$43,180
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$52,020
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周大福
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$41,620
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$43,120
|
$52,020
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謝瑞麟
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$42,130
|
$52,020
銀行、金行／珠寶店 （足金產品：兩）（5月1日牌價）
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買入價
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賣出價
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恒生 9999 金條
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$42,940
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$43,540
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招商永隆99金
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$43,152
|
$43,222
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周生生足金金條
|
$42,290
|
$46,370
|
謝瑞麟足金金條
|
$42,300
|
$46,370
|
周大福金粒
|
$42,290
|
$46,380
收金店、專業黃金回收商（4月30日牌價）
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買入價
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佐敦材記收金 9999金價
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$41,800
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鎧豐飾金 9999金價
|
$41,190
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