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全球黃金需求首季升2% 高盛維持金價今年底見5400美元預測

投資理財
更新時間：17:53 2026-04-29 HKT
發佈時間：17:53 2026-04-29 HKT

世界黃金協會公布，今年首季全球黃金需求按年增2%。中國金條及金幣需求，按年增67%，增幅領先全球。

按金價計算 季度需求價值1,930億美元破紀錄

世界黃金協會季度黃金需求趨勢報告指出，今年首季全球黃金總需求，按年增2%至1,230.9噸。如以同期金價計算，首季全球黃金需求總價值達破紀錄1,930億美元，按年大升74%。

報告顯示，各國首季對金條及金幣需求都有增加。首季金條及金幣總需求量474噸，按年增42%。中國市場金條及金幣需求，今年首季增67%至206.9噸，增幅創單季新高及領漲全球。

傳統黃金消費大國印度，首季黃金總消費量增10.2%，達到151噸。

預計今年黃金投資需求增加200噸

報告亦指出，今年首季珠寶需求量按年跌23%，消費支出總額按年增31%，反映消費者對金飾正面情緒未消退。科技用金需求按年增加1%至82噸，主要受AI基建增長帶動。首季各國央行購買量亦增長3%，抵銷金飾需求下跌的影響。受美國基金3月出現大規模流出，黃金ETF季度淨流入62噸，淨流入低於去年同季的230噸。

世界黃金協會預料，今年黃金投資需求增加約200噸，金飾加工將進一步下降，各國央行淨購買量將穩定在700至900噸。

高盛預期今年底 金價達5,400美元目標價

大行高盛維持對金價樂觀預測，料金價於今年底達到每盎司5,400美元。

高盛指黃金的投機性需求再現，預計聯儲局將減息半厘，有助降低持有黃金成本。中長期而言，高盛認為地緣政治不確定性及對財政可持續性憂慮，或會加快全球對黃金多元投資，鞏固黃金長期升勢。

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