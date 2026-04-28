港鐵債又只益大戶｜曾智華

上周三，全港報章財經版皆有一段報道，一睇，小弟立即無名火起，大嗌：「喂，又嚟？」乜事？正是港鐵公司（066）再發債券。內容講港鐵據報發189億元債券，反應熱烈，分析指中東戰局下，港元獲捧避險資產。

點解小弟咁㷫？因我乃港鐵鐵粉，26年前上市開始買，從來只買不賣，堅貞地支持。好嘞，咁當港鐵有「好野」，會否益返我哋呢類死忠支持者呢又？冇！

遠在馬時亨任港鐵主席時，小弟已曾公開抗議，為乜公司發債，唔畀機會小股東優先認購？我明，發債機構，當然想免煩，反正必然被掃清，「服侍」三、兩個大客點都好過應付成千上萬散戶。但一如港交所（388），港鐵乃真真正正香港人的公司，政府是大股東，N咁多香港市民是小股東，全部認購兩間公司股票的動機，當然希望賺錢，但亦可能心底裏（一如我）有支持返香港人公司的願望，因有種歸屬感。

港鐵發債，一如政府發債，優先考慮，理應是先畀香港人認購，然後才到基金經理（不少是外國集團，即外人！），否則就出現「明益」外人的印象，你叫我哋呢啲長期支持政府、支持港鐵的市民條氣點順？

今次港鐵發189億債，點解會反應熱烈？點解火速認購額已過600億？市場絕對不會死錯人，當然是計過數，屬「筍野」。

港鐵信用評級極高，買佢債券，絕對安心。故此，無論五年（3.2厘）、十年（3.65厘）及三十年（4.3厘），全部掃清。事實上，港鐵由去年至今，已分別完成四項融資計劃，總額達到880.2億港元。

港鐵債券受基金經理追捧，原因有二，一因機構實力雄厚穩健；二因目前全球出現「資產荒」，你想搵項投資包保有3厘以上收益又冇downside的，極難，就咁簡單。

喂喂，今次港鐵又只益大戶而「歧視」小股東，係呀，吹佢唔脹呀，但港鐵主席金澤培最少應公開解釋點解有這個不公平決定，否則我會不停公開抗議！

資深傳媒人 曾智華