WeLab Bank推港元定存優惠 起存額10元 最高可享2.35厘
更新時間：17:15 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-24 HKT
WeLab Bank（匯立銀行）推出最新港元定期存款優惠，起存額僅10元或以上，最高可享2.35厘。
適用於新資金及現有資金
今次優惠適用於所有客戶，不論是新資金或現有資金，均可享有港元定期存款優惠。
108天港元定期存款，可享2.35厘；80天港元定期存款，可享2.3厘。起存金額僅為10元。
WeLab Bank表示，推出兩個不同存期，旨在為客戶提供更靈活的短期理財選擇，既可把握較高利率機會，亦方便配合不同的資金流動需要。
相關文章：平安數字銀行推8厘息存款優惠 外幣兌換定存最高21厘
最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底 大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同 Agnes點解受大伯針對？
2026-04-23 17:11 HKT
馬會以欖球連繫社區
2026-04-22 18:00 HKT
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
2026-04-23 15:44 HKT