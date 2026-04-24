WeLab Bank推港元定存優惠 起存額10元 最高可享2.35厘

WeLab Bank（匯立銀行）推出最新港元定期存款優惠，起存額僅10元或以上，最高可享2.35厘。

適用於新資金及現有資金

今次優惠適用於所有客戶，不論是新資金或現有資金，均可享有港元定期存款優惠。

108天港元定期存款，可享2.35厘；80天港元定期存款，可享2.3厘。起存金額僅為10元。

WeLab Bank表示，推出兩個不同存期，旨在為客戶提供更靈活的短期理財選擇，既可把握較高利率機會，亦方便配合不同的資金流動需要。

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