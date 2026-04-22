平安數字銀行推8厘息存款優惠 外幣兌換定存最高21厘

平安數字銀行宣佈推出多項定存獎賞，當中包括新客優惠、外幣兌換定存優惠，以及推薦好友優惠。

第一，該行全新個人合資格客戶由即日起至4月30日期間，使用推薦碼「PR01」開立存款賬戶及敘造1個月港元定存，首50,000元可享8厘年利率；同時，開戶首30日內，首50,000港元活期存款亦可享8厘存款年利率。若於6月30日前進一步開立投資賬戶並激活相關服務，更可享總值2,000港元或249美元現金回贈券。

第二，即日起至年4月30日，該行客戶於「定期存款」頁面，揀選標示「外幣兌換優惠」的產品開立定存，即可同步完成外幣兌換及定存開立，並可享最高21厘息率優惠（見圖）。

第三，由4月19日起至4月30日，該行個人客戶推薦好友開戶並開立指定港元定存，即獲500元獎賞。每位推薦人於該活動期內累計獎賞上限為10,000元（即計算最多20位成功推薦）。活動期內累計成功推薦人數排名前三之推薦人依次可獲額外獎賞2,888元、1,888元及888元。

至於被推薦人於成功開戶後，頭30個曆日首5萬元活期存款亦可享8厘存款年利率，以及開立1個月港元定存首5萬元可享8厘年利率。

