Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

平安數字銀行推8厘息存款優惠 外幣兌換定存最高21厘

投資理財
更新時間：13:35 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:35 2026-04-22 HKT

平安數字銀行宣佈推出多項定存獎賞，當中包括新客優惠、外幣兌換定存優惠，以及推薦好友優惠。

第一，該行全新個人合資格客戶由即日起至4月30日期間，使用推薦碼「PR01」開立存款賬戶及敘造1個月港元定存，首50,000元可享8厘年利率；同時，開戶首30日內，首50,000港元活期存款亦可享8厘存款年利率。若於6月30日前進一步開立投資賬戶並激活相關服務，更可享總值2,000港元或249美元現金回贈券。

第二，即日起至年4月30日，該行客戶於「定期存款」頁面，揀選標示「外幣兌換優惠」的產品開立定存，即可同步完成外幣兌換及定存開立，並可享最高21厘息率優惠（見圖）

第三，由4月19日起至4月30日，該行個人客戶推薦好友開戶並開立指定港元定存，即獲500元獎賞。每位推薦人於該活動期內累計獎賞上限為10,000元（即計算最多20位成功推薦）。活動期內累計成功推薦人數排名前三之推薦人依次可獲額外獎賞2,888元、1,888元及888元。

至於被推薦人於成功開戶後，頭30個曆日首5萬元活期存款亦可享8厘存款年利率，以及開立1個月港元定存首5萬元可享8厘年利率。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
01:43
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
11小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
18小時前
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-21 13:20 HKT
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
鄭欣宜為《歌手2026》熱身？ 休養後變面尖尖身形激瘦 一個小細節驚揭健康狀況
影視圈
17小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
19小時前
04:02
星島申訴王 | 夏蕙BB實測北上秘笈 上水出閘即慳$17 長者必學一招「平搭頭等」
申訴熱話
6小時前
01:43
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
2026-04-21 13:20 HKT
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......
飲食
21小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
3小時前