強積金首季資金淨流入逾120億元 促成員「停止投機，專注投資」

積金評級估計，今年首季強積金淨流入約119.8億元，按年微升0.36%，但較5年歷史季度平均淨流入123.4億元低2.9%。值得注意的是，日本股票於首季吸引淨流入的10.54%，這一比例約為其市場份額（僅佔強積金總資產0.81%）的13倍，積金評級稱這股資金湧入突顯出成員追逐短期表現的憂慮。

首季錄得負1.98%的回報

截至3月底，強積金系統首季錄得負1.98%的回報，總資產約為1.535萬億元，相當每名成員平均賬戶結餘為32.01萬元。

積金評級指，淨流入中，DIS（預設投資策略）吸納近35%，惟傳統混合資產基金則錄得淨流出。積金評級續指，儘管大型營辦人繼續主導絕對淨流入金額，但今年第一季的淨流入亦顯示，部分計劃營辦人重現活力，例如富達、中銀保誠、萬通保險及中國人壽所吸引的淨流入份額，均顯著高於其整體市場佔有率。

籲成員勿投機

對於日本股票投資比例提升，積金評級主席叢川普表示，關注到強積金成員似乎利用其強積金進行短期市場走勢投機，而非專注於長期財富增值。積金評級認為，應避免過度追逐短期表現，重申試圖捕捉市場時機的風險，往往高於繼續持有並保持分散投資。