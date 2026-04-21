「概念股」是中招溫床｜ 曾智華

上周四開市，「散戶B」來電喊咁口：「碌Sir呀，大鑊呀，我揸咗隻藍思科技（6613），跌到一仆一碌，冇咗一成半呀，點搞呀？

不少老友以為小弟屬「股票字典」，隻隻都識，凡有乜異動就來電問。其實，上市公司二千幾間，我最多對廿幾隻有研究，其他的古靈精怪股、騙子股、垃圾股……睇都蹝時間，更當然更唔會買咁戇居啦，大佬，儲錢困難散錢易，尤其在股市呀。

「B仔，你為乜要買藍思科技呢？隻股做乜你知唔知？今次突然狂瀉，有冇查找原因？齋喊冇用㗎，知冇！」我冷冷回應，因呢類冥頑不靈股市盲俠，適宜當頭棒喝而不應同情。

「唔係好清楚。我買，因此股去年上市時，有不少財經評論員推介，話屬科技概念股，出產手機及電腦，食正大潮流，結果上市後果然一路由18元炒到上32元，我咪一路升一路買囉！」

信「大行分析」或已蝕五成

小弟立時翻查此股背景，原來去年7月9日才掛牌，之前，當然做路演，由「合唱團」唱到前景美好，具科技概念。啲乜物國際證券行分析員更大唱特唱，推薦小投資者買入，因「估計」目標價為36.5元。

聲稱36.5元時為2月中，如今僅兩個月，信「大行分析」入貨者可能已經蝕咗接近五成，死未？

若你問我，點解半年前港交所批佢上市，而只是半年，竟會搞成咁？原因是近年政府的金融政策，只全力谷大上市公司數量，論質素時則「隻眼開隻眼閉」，求量不求質，日日吹噓香港已成世界第二集資中心。

這做法，沒有絕對啱或錯，事實，股市是個國際大賭場，人人皆可玩，邊個贏邊個輸？當然是能操控遊戲規則、影響輿論又財雄勢大者贏，實力完全不對稱者輸。

過程中，政府也大賺，由稅收到金融中心形象。明乎此，港交所當然「係股都歡迎」，咁邊個把關？靠證監會一年打一兩隻「蚊」？蛇都死！散戶自保唯一方法，請自己修練武功，學吓分析年報。唔識，最安全是不要買股票，或只買公用股。

資深傳媒人 曾智華