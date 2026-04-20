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BCT升至第三大強積金保薦人 積金評級：積金易推出後最重大格局變動

投資理財
更新時間：11:20 2026-04-20 HKT
發佈時間：11:20 2026-04-20 HKT

強積金研究機構積金評級表示，根據今年第一季強積金市佔率數據，宏利及滙豐仍然是最大的兩家強積金計劃營辦人，但銀聯金融（BCT）的資產在季內大幅增長68%，使其市佔率由2025年的7%升至約11.8%，超越永明成為第三大強積金計劃營辦人，而且這是2020年2月以來強積金前三名首次出現變動。

長遠將惠及所有強積金成員

積金評級提到，BCT決定「承擔信安強積金計劃的推廣及銷售促進角色」，並於今年1月1日生效，現時負責推廣及銷售的強積金資產約為1,801.1億元，而2025年底時為1,091.1億元，並使其計劃保薦人資產在過去3個及5個曆年分別增長87%及66%；有關舉動配合積金局備受矚目的積金易平台推出，引發了超過5年來最顯著的強積金市場格局變動。

表一： 2025年至2026年第一季強積金計劃營辦人市場佔有率比較（截至2026年3月31日）
表一： 2025年至2026年第一季強積金計劃營辦人市場佔有率比較（截至2026年3月31日）
表二：三年期強積金計劃營辦人資產增長（截至2025年12月31日）
表二：三年期強積金計劃營辦人資產增長（截至2025年12月31日）
表三: 2026年第一季表現最佳的10隻強積金成分基金
表三: 2026年第一季表現最佳的10隻強積金成分基金

截至3月底，強積金總資產約為1.532萬億元，相當於每名成員平均賬戶結餘為319,561元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）更形容，今年第一季強積金市場佔有率數據，是「自積金局高調推出積金易以來，強積金市場最重大的格局變動」。他認為，BCT躍升至第三大強積金計劃保薦人，是強積金的一個分水嶺時刻，長遠將惠及所有強積金成員，並向所有其他強積金計劃營辦人發出明確信號，而積金局推出積金易使這一切成為可能。

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