中電「節能家電更換」只限3類人 坊間另有4大折扣優惠選擇 包括免費回收舊家電

中電「節能家電更換計劃」第二階段將於4月27日開始接受申請，其舊換新計劃設有名額限制及申請門檻；不過，若屋企有家電、爐具想舊換新，其實還有四項上車選擇，可以賺取折扣優惠。

「節能家電更換」資助4款電器

中電「節能家電更換計劃」第二階段資助名額共6,000個，可供選擇電器包括變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機。成功申請者，選購指定家電產品，最高可獲相當於訂單總額七成或最高2,700元資助金額，以較低者為準。申請期由4月27日至5月3日，成功申請者將於5月12日至5月15日收到通知，憑通知電郵可登入度度賞連結，或預約中電門市選購家電。

「節能家電更換計劃」有三類人可受惠，一是年滿65歲或以上，正領取綜援或長者生活津貼的長者；二是正在領取在職家庭津貼、綜援、全額學校書簿津貼、幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費；三是持有殘疾人士登記證，或正在領取綜援、傷殘津貼的殘疾人士。

第二階段網上申請將於4月27日上午9時開放，申請表格亦會於同日在中電客戶中心派發，申請人亦可以攜同表格及相關資格證明文件到中電客戶服務中心提交申請。

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煤氣客戶月尾前可趕搭舊換新尾班車

若想更換煮食爐及熱水爐，本身又是煤氣用戶，亦可以在4月30日前，爭取機會賺取煤氣舊換新優惠。

煤氣的舊換新優惠，主要分為兩大類，一是為氣體煮食爐用戶而設，以TGC或SIMPA以外品牌煮食爐申請舊換新，可選擇送抽油煙機連安裝，或即減600元優惠。以TGC或SIMPA煤氣煮食爐舊換新，則可獲贈300元「好氣Fun」電子現金券。

以非氣體煮食爐換購氣體煮食爐，可獲折扣優惠及獲贈電子現金券。

第二類是「電轉氣」舊換新優惠，以非氣體煮食爐換購氣體煮食爐，可獲6折優惠及獲贈300元「好氣Fun」電子現金券。以電熱水爐換購煤氣熱水爐，則可獲75折優惠及獲贈300元「好氣Fun」電子現金券。

另外今次舊換新優惠，如需要額外安裝工序，相關工程費亦可享半價優惠。

官網選購Samsung電視雪櫃 即享舊換新升級優惠

家電舊換新，用家除了想賺優惠，亦希望享有免費回收舊家電服務。Samsung官網提供的舊換新計劃，就有齊這兩項優惠。

現時Samsung官網的舊換新計劃，主要涵蓋電視及雪櫃產品。

現時Samsung官網的舊換新計劃，主要涵蓋電視及雪櫃產品。申請步驟很簡單，只要在官網選購電視或雪櫃，揀選心儀型號後，系統就會即時提供回收同類舊電器的折扣優惠。

例如在官網選購42吋OLED 4K AI Smart TV，即可享最高達700元升級折扣優惠。用家只要簡單回答舊電視的尺寸、品牌/產品類別，就可以得知升級折扣金額，確認後就會即時扣除折扣金額。

完成購買訂單後，用戶在送貨前須預先拆除舊電視或雪櫃，當送貨時就會同步免費回收。

Dyson舊換新計劃 可享高達75折優惠

Dyson產品想舊換新，唔少用戶會諗到在二手谷或拍賣平台放售，其實仍有一個更簡單的選擇，就係透過Dyson的舊換新計劃，以折扣價升級同類新產品。

Dyson舊換新計劃，包括吸塵機、空氣清新機、冷暖機、頭髮護理產品系列，甚至較另類的燈具系列。今期舊換新選擇中，最搶眼是Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete乾濕全能洗地吸塵機，用Dyson舊吸塵機換購，可享75折優惠價4,935元，兼送收納架。

透過Dyson的舊換新計劃，可以用折扣價升級同類新產品。

至於吸塵機、空氣清新機、冷暖機及燈具，以Dyson同類舊產品換新可享8折優惠，頭髮護理產品系列，包括風筒、二合一直髮器，則可享85折舊換新優惠。

想申領舊換新優惠，可聯絡Dyson香港官方WhatsApp，輸入「我想trade-in舊機」，再選擇想升級的產品類別，確認參與舊換新計劃後，就會收到客戶提供的升級優惠碼，必須在14日內完成選購升級，當送貨時將會同步回收舊機。客戶亦可以選擇攜帶Dyson舊機到體驗店trade-in，回收舊機後可即場獲得升級優惠。

億世家產品3年內可退回30%作折扣

小家電亦有舊換新優惠。億世家的trade-in計劃與社福機構合作，將回收的產品按狀態分類，並捐贈予有需要人士。

用家購買億世家產品，在30日內全新未用及沒有損壞，可以免費換取其他產品。如已使用並保留包裝外盒及配件，則可獲退回50%作折扣，用作換購其他產品。

至於3年內購買的億世家產品，透過trade-in計劃可獲退回30%折扣，用作購買其他產品。但要留意運動器材、按按摩椅、電動輪椅及電子門鎖及蒸焗爐及洗碗機等大型電器，就不適用於trade-in優惠。

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