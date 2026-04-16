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保誠夥復星健康拓醫療網絡 覆蓋深圳廣州珠海佛山 客戶可享醫療費直付服務

投資理財
更新時間：12:32 2026-04-16 HKT
發佈時間：12:32 2026-04-16 HKT

保誠宣佈與復星健康深化合作，將復星健康旗下所有大灣區醫院全面納入保誠醫療網絡。除早前已合作的佛山復星禪誠醫院外，新增深圳恒生醫院、廣東藥科大學廣州復星禪誠醫院（廣州新市醫院）及珠海禪誠醫院，讓保誠合資格客戶可於大灣區更多城市享用醫療費用直付服務。

涵蓋專科門診、手術及住院治療等

隨著是次深化合作，保誠合資格客戶可在進行治療前向復星健康旗下各大灣區醫院預先諮詢相關醫療費用，服務範圍涵蓋專科門診、手術及住院治療等多元化醫療服務。院方將因應客戶所需為其向保誠申請醫療費用預先批核，如個案獲批核，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。

保誠保險香港行政總裁林智剛表示，隨著大灣區內的跨境往來愈趨頻繁，大眾對跨境醫療服務的需求亦與日俱增。是次與復星健康的深化合作進一步延伸保誠於區內的醫療網絡布局，讓其合資格客戶能於深圳、廣州、珠海、佛山等多個主要城市，享有更便捷高質的醫療服務體驗。

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