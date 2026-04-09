GUM稱首季MPF人均蝕6521元 難料次季表現 「特朗普一句話便扭轉」

GUM公布，受美伊戰事影響，強積金人均回報由今年2月尾高峰的賺14,813元，轉為3月份人均虧損近21,334元，故今年首季人均蝕6,521元，止步於連升4個季度。GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，現時美國、歐洲和亞太區市場的基本經濟數據正面，油價和通脹或是暫時問題，故對全年強積金表現感到審慎樂觀；另難以預期次季強積金表現，因為美國總統特朗普的一句說話，便可扭轉強積金表現。

投資單一市場風險大

他提及，該公司上季看好亞洲股票基金，其於首兩個月的表現最好，但戰爭出現，且此尤其對亞太區市場的影響最大，故認為投資單一市場的風險大，建議投資環球股票基金。日韓台等東亞市場的基本面好，由人工智能（AI）、科技帶動，但面臨油價和通脹問題。

他指出，該公司對美伊局勢發展抱持審慎樂觀的態度，目前局勢短暫緩和，偏好高風險成員作選擇時，可考慮環球股票基金，它既能分散地區風險，亦有助對沖資金轉向「非美資產」的趨勢，是高風險基金中相對穩健的選擇。同時看好人民幣繼續走強，有利中港或大中華股票基金。

成員常在恐慌時進行轉換

他認為，由於強積金為長線投資，面對戰爭或短期波動，不適宜採取急促的動作。他以昨日的股市為例，如果投資者此前「換馬」，有機會錯失升幅。他又指，在去年關稅戰下，很多投資者轉為保守基金後，未有再轉為股票基金，因而錯失去年股市升幅。

GUM策略及投資分析董事雲天輝補充，今年2月強積金成員轉向Risk-on（風險偏好），35.7億元轉向股票基金，創下2年以來單月高位；惟3月美伊局勢動盪，成員或因市場恐慌而進行轉換。從過去數據可見，成員常在市場恐慌時進行轉換；而大市回升時未見資金大幅回流股票基金，因而在反彈期間錯失機會。鑑於強積金為長線投資，建議成員避免情緒化恐慌賣出或盲目追高。

第一季「GUM強積金綜合指數」下跌2%，報280.7點；「GUM強積金股票基金指數」跌3.3%，報398.1 點；「GUM強積金混合資產基金指數」跌1.5%，報283.2點；「GUM強積金固定收益基金指數」升0.2%，報133.2點。另外，強積金3月份除了保守基金之外，股、債、貨幣基金無一悻免全線下跌。隨著美伊剛達成兩週的停火協議，霍爾木茲海峽暫時重開，該公司相信大市將有所改善。