創新藥迎「出海」 收成期對外授權額激增 百濟神州扭虧為盈 藥明康德定單大增︳投資追擊

美國癌症研究協會（AACR）年會及美國臨牀腫瘤學會（ASCO）年會，將分別於本月中及6月初在美國奧蘭多及芝加哥舉行。過往數年在兩大年會期間，會有較多藥物臨牀數據披露，令醫藥股走勢較佳，如去年會議期間，創新藥板塊股份最高漲幅近八成。在兩大年會召開前，不妨選擇優質生物醫藥股提早部署，當中百濟神州（6160）、藥明康德（2359）及恒瑞醫藥（1276）都是上佳之選。

內地生物醫藥研發實力強大，連輝瑞行政總裁Albert Bourla亦表示，美國製藥業需要與中國合作。外國藥廠加強跟內地醫藥股合作，為後者提供龐大的對外授權收入。據國家藥監局資料顯示，今年首季創新藥對外授權交易額超過600億美元，接近2025年全年的一半。

百濟神州對外授權收入佳

百濟神州主要產品創新抗癌標靶藥物「百悅澤」早在歐美成功，帶動業績理想增長，集團2025年度按美國公認會計準則（GAAP）成功扭虧為盈，錄淨利潤2.87億美元，2024年度則有淨虧損6.45億美元。全年總收入53.43億美元，增40%。

2025年產品收入52.82億美元，增加40%，佔總收入99%；其中百悅澤全球銷售額39億美元，增長49%。全球產品銷售毛利率由對上年度85.5%增至87.8%。自由現金流9.42億美元，按年增加16億美元。集團預期今年總收入將介乎62億至64億美元；GAAP經營利潤7億至8億美元；非GAAP經營利潤介乎14億至15億美元。集團亦預計未來18個月內將迎來超過20項研發里程碑。

百濟神州在對外授權上有可觀收入，去年8月跟Royalty Pharma簽訂一份特許權使用費購買協議，出售單克隆抗體Imdelltra在中國以外地區特許權，收取8.85億美元首付款，另出售額外特許權使用費的權利，最高可獲6500萬美元的額外付款。百濟假期前收報187.5港元，升1.4%。

藥明康德亦看好今年收入情況，預計今年整體收入達到513億至530億元（人民幣，下同），持續經營業務收入按年增長18%至22%。集團透露已與全球前20大製藥企業全部建立了長期穩定的合作夥伴關係，在亞洲、歐洲和北美擁有超過20個研發與生產基地組成的全球網絡。

藥明康德有股息派

論去年盈利表現，藥明康德較百濟神州更佳，而且有派股息，是一般生科醫藥股較少見。截至2025年12月底止全年，純利191.95億元，按年升105.2%，其中包含了出售聯營公司部分股權以及剝離部分業務所獲得的投資收益，每股盈利6.72元，末期息增至1.57927元。全年營業額454.56億元，按年升15.8%。

期內集團毛利213.79億元，按年增加33.5%，毛利率47%，按年上升6.2個百分點。截至去年底止，集團持續經營業務在手定單580億元，按年增長28.8%，持續經營業務收入434.2億元。

摩通基於藥明康德的指引，上調集團未來3年銷售預測4%至5%，調升毛利率預測3個百分點，及上調盈利預測10%至11%，續列作行業首選股，將目標調升至150港元，維持「增持」評級。藥明康德假期前收報124.9港元，升0.8%。

恒瑞邁入全球化新時代

恒瑞醫藥主要研發腫瘤藥，在抗腫瘤藥銷售排名第一，市場佔有率逾12%。集團已在內地獲批上市24款一類創新藥，根據2025年Citeline發布的管線規模排名，集團自研管線規模位居全球第二，未來3年預計將有約53項創新產品獲批。截至2025年底，集團正在開展中的上市後醫學研究項目約3200項，覆蓋研究中心累計達到約8000間。

恒瑞業績平穩，截至2025年12月底止全年，純利77.11億元，按年升21.7%；每股盈利1.19元，末期股息每10股派2元。全年營業額316.29億元，升13%。去年創新藥銷售及許可收入為197.35億元，佔全年總收入的62.4%，其中創新藥銷售收入為163.42億元，按年升26.1%，佔總收入的51.7%及藥品銷售的58.3%。

集團在對外授權上亦豐收，去年與美國Braveheart Bio達成協議，可收取6500萬美元首付款，有權獲得與臨牀開發和銷售相關的里程碑付款，最高可達10.13億美元。

大摩指恒瑞正邁入全球化新時代，預期2026至2028年創新藥銷售年增長率達三成，有望持續鞏固其在中國生物醫藥行業的龍頭地位，並指出市場尚未充分反映其全球化授權「出海」帶來的增長潛力，列首選股之一，給予目標價92港元，評級「增持」。恒瑞假期前收報66.65港元，跌0.4%。

中金指出，去年銷售收入符預期，維持其「優於大市」評級，目標價250港元。

投資追擊