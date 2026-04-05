美國政客做春江鴨 挾「戰時狀態」炒股 監管機制淪國王新衣｜藍血工廠

英國《金融時報》近日爆出一單讓世人嘆為觀止的猛料。美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）的股票經紀，在今年2月底美以聯手對伊朗發動攻擊的前幾周，急如星火地找上黑石集團（BlackRock），企圖豪擲數百萬美元，精準押注一隻「國防工業主動型ETF」（Defense Industrials Active ETF），涵蓋洛歇馬丁（LMT）、諾斯洛普·格魯曼（NOC）等軍火巨頭的國防產業基金。

國防部長一度佈局軍工股

這位身居五角大廈最高位的掌舵人，一邊在冷氣房裡運籌帷幄、在地圖上劃定中東的血肉磨坊，卻同步在摩根士丹利為其謀劃如何在即將到來的漫天炮火中套現。雖然後來這筆交易因基金未對大摩客戶開放而暫時卡關，五角大廈也急忙跳出來義正辭嚴地要求撤回報道，但這種在國家開戰前夕精準佈局軍工股的行徑，早已將所謂的政治道德，優雅而無情地按在地上摩擦。

參議員公然宣告「發死人財」

戰爭的硝煙尚未升起，華爾街的銅臭味與政客的算計已經悄然瀰漫。另一方面，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）便索性連遮羞布也扯了下來，大言不慚地在電視台宣告，推翻伊朗政權是一筆「好投資」，能讓美國控制龐大油源「賺大錢」。這番將帝國霸權與「發死人財」說得如此清新脫俗的坦白，實在令人擊節讚賞。在洋人的政治遊戲裡，戰爭從來不只是捍衛自由民主的十字軍東征，而是一門穩賺不賠的跨國大生意。

哥特海默精準換馬石油股

如果說共和黨的高官懂得在槍炮聲中尋找商機，那麼民主黨的精英同樣深諳在石油危機裡悶聲發大財的門道。新澤西州民主黨眾議員、身兼眾議院情報委員會要職的哥特海默（Josh Gottheimer），便向世人完美示範了甚麼叫中國古詩裡的「春江水暖鴨先知」。今年2月初，就在霍爾木茲海峽危機爆發前夕，全球風平浪靜，他卻忽然福至心靈，人生中破天荒頭一遭，分兩次精準買入埃克森美孚（XOM）股票，並順手買入GE Vernova（GEV） 和康明斯（CMI），果斷拋售微軟（MSFT）與 Cloudflare（NET） 等科技股。

這種從科技轉向傳統重工業與能源的「華麗轉身」，時機拿捏之準確，簡直猶如諸葛亮借東風。短短幾星期後，霍爾木茲海峽火藥桶引爆並遭全面封鎖，全球近兩成石油供應硬生生被切斷。國際原油價格宛如吃了大補丸，一飛衝天突破每桶100美元大關。

在美股標準普爾500指數哀鴻遍野、大跌約9%的悽慘背景下，哥特海默手上的埃克森美孚卻水漲船高，在3月30日更創下176.41美元的歷史新高。身為情報委員會的要員，每天看的是中情局的最高機密簡報，當你提早幾周知道中東即將大亂、全球能源大動脈將被掐斷，你當然不會安安份份地把錢留在微軟。

議事堂淪內幕交易貴賓室

洋人玩起權錢交易的灰色地帶，手腕之高雅，吃相之從容，遠非東方那些提著現金滿街跑的土豪貪官可比。美國國會向來是富豪俱樂部，諸多議員如什里夫或斯科特動輒坐擁數億美元身家，卻依然對這種合法的內線油水樂此不疲。

萬民因戰亂與大市下挫而損手爛腳，權貴卻利用攸關國家安全的最高機密作為個人投資的「明牌」獨享暴利。這一切無情地證明，美國政界長久以來的監管機制，只是一件裝飾門面的國王新衣。說到底，民主制度固然有千般好，但人性的貪婪卻是永恆的普世價值；當國會議事堂與五角大廈淪為權貴專屬的內幕交易貴賓室，政客嘴裡的愛國主義與國家安全，在部分人眼中，終究只是一盤以天下蒼生為籌碼的華麗賭局。

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