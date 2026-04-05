投資「慢下來」非浪費時間 承認自己平凡 簡單策略反成聰明選擇｜李聲揚

在當今快節奏的商業社會，特別是香港這樣講求效率的地方，很多人堅信投資成功全靠執行力。他們認為時間寶貴，與其花腦筋思考，不如立刻行動、快速進出市場。

太多人過分強調執行速度

筆者一直認為，在創業或職場上，社會過度誇大了「好點子」和「原創性」的重要性。許多人以為只要擁有獨特的創意，就能一飛沖天，結果卻低估了堅持執行與落地能力的價值。但在投資這件事上，情況卻完全相反：太多人過分強調執行速度和操作頻率，嚴重低估了事前思考與自我認知的必要性。他們急於抄襲別人的成功模式，卻不願花時間了解自己真正適合甚麼、最終只落得東施效顰。

這種心態的根源，其實是不願接受自己平庸的事實。大多數人都不願意承認自己的能力有限，也不願意承認大多數人在投資上並沒有特別的天賦或優勢。於是，他們寧願不斷追逐熱門概念、頻繁買賣，甚至借用別人的策略，結果往往因為方法與自身條件格格不入，最終表現不盡人意。

持大市ETF已跑贏很多人

弔詭的是，如果能坦然接受自己的平凡，選擇最簡單、最被動的投資方式——長期持有追蹤大市指數的ETF，反而能輕鬆跑贏市場上絕大部分積極操作的投資者。因為現實數據一再顯示，絕大多數個人投資者長期都跑輸大盤指數。對大多數人來說，接受局限、選擇適合自己的簡單策略，看似保守，實際上卻是最聰明的選擇。

若仍是堅持想捉時機或揀股，那就要記住：真正的投資智慧，從來不在於動作有多快、多激進，而在於能否清醒地認識自己。把自己的能力圈、風險承受能力和投資風格梳理清楚，之後遇到合適的機會就能果斷出手，不必每次都重新掙扎和糾結。

投資是一場比誰清醒競賽

在快節奏的香港社會，很多人把「慢下來」視為浪費時間，但這恰恰是稀缺的競爭優勢。投資不是一場比誰更勇敢、誰動作更快的比賽，而是一場比誰更清醒的長期競賽。只有先把根基打穩，執行才能真正發揮最大效用。

歸根結底，成功投資的關鍵不在於完全拒絕思考，或完全迷信執行，而在於找到兩者的平衡點。對多數人來說，願意承認自己的平凡，選擇適合自己的簡單路徑，反而能走得更遠、更穩。這才是投資中最務實、也最難得的智慧。

Patreon作者 李聲揚

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