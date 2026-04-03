3萬蚊買二手車創業 Z世代兄弟靠執垃圾再轉售 年賺逾2300萬幫補學費

執垃圾竟然可以年賺過千萬？美國一對Z世代兄弟用行動證明「垃圾都可以變黃金」。2021年，當時仍是中學生的Kirk McKinney與弟弟，僅靠合資4,000美元（約3.1萬港元）買下一架二手農夫車，創辦廢物清理與轉售公司。短短數年間，公司規模呈爆發式增長，2025年營業額更高達304萬美元（約2,351萬港元）。兩人現時一邊讀大學，一邊靠這盤過千萬的生意幫補學費。

垃圾站尋寶無心插柳 變身「迷你囤積狂」

CNBC報道，現年分別22歲和20歲的McKinney兄弟是大學生，卻已是年收入過百萬美元的企業「Junk Teens」老闆。這門當初純粹為了在疫情期間「搵外快」的生意，如今已發展成擁有數十名員工、車隊頗具規模的環保回收企業。

這盤千萬生意的開端，源於一次偶然的「尋寶」。哥哥Kirk回憶道，青少年時期某天，他騎單車到當地的垃圾站，偶然發現了一對仍然可以運作的喇叭。自此他便上癮，不斷流連垃圾站尋找被遺棄的物品，更笑言自己的睡房一度變成「迷你囤積狂的家」。

Kirk隨後開始將撿來的物品放到Facebook Marketplace上轉售當作副業，而在垃圾站流連期間，他察覺到不少街坊願意付錢請年輕人幫忙清理家中雜物，敏銳的商業觸覺讓他發現了龐大的市場需求。

為拓展業務，Kirk辭去了超市的兼職，並拉攏當時讀中三的弟弟Jacob入伙。兩人合資4,000美元（約3.1萬港元）買下一輛2006年的二手福特F-150農夫車，除了清理雜物，也接下園林綠化和搬屋等散工。Jacob坦言最初根本沒打算創業，但當顧客得知他們會將廢棄物循環再用時，反應異常熱烈，這項服務順理成章成為了他們最賺錢的業務。

社交媒體發功 擁逾40萬粉絲

出身於營商家庭的兩兄弟，創業初期獲經營樹木修剪公司的父母傳授行政及記賬技巧。與此同時，作為Z世代，他們深諳網絡營銷之道，透過YouTube自學設立公司的法律架構及稅務安排，並利用社交媒體累積客底。

如今，McKinney兄弟不僅親自拍攝YouTube教學影片，分享議價技巧及翻新舊物的最佳方法，Junk Teens在Instagram和TikTok的總粉絲人數更突破40萬大關。龐大的網絡影響力成功轉化為實際收益，公司開業首年利潤已接近六位數美元，讓他們有資金購入第一輛環保斗貨車，並在2023年正式租用倉庫營運。

日接百單生意兼顧學業 豪言畢業後「一飛衝天」

隨著生意越做越大，Junk Teens的營運規模已不可同日而語。2025年，公司完成了超過5,500宗住宅及商業清理服務，平均每單收費介乎300至600美元（約2,351至4,702港元）。公司目前聘有10名全職及10至15名兼職員工，全為高中生、大學生或處於空檔年（Gap Year）的年輕人；車隊擴充至五輛環保斗貨車，並計劃於今年內再添置兩輛，服務範圍覆蓋波士頓及科德角（Cape Cod）等地區。

目前兩兄弟正於巴布森學院（Babson College）修讀創業學。面對繁重的學業，Kirk 坦言曾三次考慮輟學全職打理生意，甚至試過將貨車停在學校停車場，遲到時向老師懇求原諒。但他們最終選擇留下，因為「大學教會了我們做生意永遠學不到的社交和溝通技巧」。

2025年，他們全面引入營銷軟件並將管理團隊專業化，兩人也成功退居幕後，主要負責行政和策略制定。去年他們各自從公司支取了高達六位數美元的薪金來幫補大學學費。

面對市值900億美元的業界巨頭 Waste Management, Inc. 等對手，兩兄弟未有卻步。他們預計，Junk Teens在2026年底的年度營業額將達到500萬美元（約3,919萬港元），並計劃將版圖擴張至整個美國東岸。他們還表示，對未來可能開展特許經營、引入外部投資者甚至出售公司持開放態度。Kirk充滿信心地說：「我有一種強烈的預感，大學畢業後，一切都會比以往任何時候都發展得更快。」

相關文章：Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌

相關文章：31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意

相關文章：前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」

相關文章：由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」