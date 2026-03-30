理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉

「若你有100萬元，你會怎樣投資？」百萬倉每期也請各路專家設計一個百萬組合，無獨有偶，認可財務策劃師、家庭理財教育學會會長林昶恆在2021年開立了一個真實的「百萬倉」，以100萬元本金投資本港高息股票，是他為退休準備的其中一個「錢包」，經過4年半時間，既收到豐厚股息，股價也水漲船高，整個組合已滾存至170多萬元。對於退休投資，現時他採取進取及收益資產各三成的部署，前者主要買股票及基金，後者則買儲蓄保險及年金，其部分儲蓄保單更利用保費融資提升年回報至10厘。

記者：葉卓偉

身為財務策劃專家，林昶恆早年已規劃個人退休部署，在2021年9月，他更特意開立了一個「百萬倉」專門投資內銀、電訊、石油、公用等高息港股，為退休做規劃。「當時用100萬做一個去做，是特意方便自己，一看月結單數字便知道表現」，若股價合適亦會將股息再投資，截至上個月底，這個收息股組合已升至170多萬元，每年平均股息回報約5厘多。

林昶恆是香港第一代認可財務策劃師(CFP)，多年來輔導過不少理財奇難雜症。 何健勇 攝

按年齡分配進取及收息資產

不過談到整體退休佈局，林昶恆直言單是100萬元並不足夠，目前其規劃是股票及基金約佔總資產30%，儲蓄保單及年金亦佔30%，以上兩部分分別是「進取」及「製造收益」的資產，其比例應視年齡分配：「如果今天40歲，40%製造收益，而60%就可以進取。相反的，例如我們60歲，60%要製造收益，40%可以進取。」

餘下40%為現金，他坦言實際上不用這麼高，只是近期市況波動，故提升現金水平等待入市時機，當市場真正恐慌時可迅速出手，例如早前比特幣跌至6萬多美元邊緣時他亦有買入其ETF，但佔其整體組合極小比重。

善用保費融資 及早買大保單

值得一提是，林昶恆部分儲蓄保單運用了保費融資，令保單的內部回報率（IRR）提升至年均9%至10%，較原本的IRR可提升2至3個百分點。操作上，他舉例投保一張500萬元的儲蓄保單，投保人付出150萬元，餘下350萬元向銀行借貸。每月只需還息，目前保費融資的借貸利息約3厘左右，本金可留待多年後贖回保單時才歸還。

他表示，儲蓄保險持有時間越長、回報越高，及早投保可享有更高回報，其目標投資期為15至20年。由於保費融資涉及借貸，其風險高於單純買儲蓄保。

第一代財策師 見盡退休疑難

林昶恆是香港第一代認可財務策劃師(CFP)，在2001年取得此專業資格，其起點是1997年亞洲金融風暴，市道不景，他被迫從投資公司轉行，憑著剛完成的金融碩士，獲聘到公開大學（現稱都會大學）當兼職導師。1999年香港推行強積金制度，當時保險從業員對基金認識不深，林昶恆此前從事基金及股票投資，正好填補市場空白，更令他正式走上金融培訓工作的路，不諱言「是時代選擇了我」。

2000年代初香港興起財務策劃師的資格，「我是膽粗粗第一批去考」，加上後來獲輔導學碩士，他多年來將財務策劃及心理學結合，為客戶提供情理兼備的意見，也見盡港人規劃退休疑難雜症。他認為部署退休應劃分「四桶金」，第一桶金是應急資金，應是日常生活費的3至6個月，不宜輕易取用，「這是求安心的」；第二桶金用於風險管理，包括投保人壽、醫療及危疾保險，特別是年屆70、80歲時醫療費用不菲，需及早準備。

林昶恆強調，先準備好應急錢及保險保障，其後才規劃退休投資。 何健勇 攝

完成前兩桶金配置後才開展退休投資，即收息、製造現金流的第三桶金，以及長期資產增值的第四桶金。「如果能夠砌到這組合，其實市況如何波動，擔心都不會太大，因為一定有錢可以花。」至於第三及第四桶金的比例及投資甚麼，則可用提取率推算，假設有500萬元老本，每年需要20萬元生活費，提取率為4%，亦即坊間常說的「4%法則」，投資者便可考慮運用哪些資產製造每年4%收益。若提取率較高，投資者便需要更多本金，或更長投資期，或更高風險以達成目標。

收租製造收入非退休好選擇

儲蓄保、年金、債券、股票、基金等均可製造退休收入，但他特別指出不少人打算買樓收租作退休是錯誤想法。因扣除差餉、管理費、維修保養等開支，實際租金回報可能只有不足兩厘，而且物業會老化貶值，大廈維修更是無底深潭。他過去多年居於九龍某「高齡」藍籌屋苑，對此問題感受甚深，該屋苑小業主多年來在大維修上達不到共識，大廈老化也只能小修小補，故他4年前已換樓同區樓齡較新的屋苑。

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