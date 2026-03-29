投資本質是一場馬拉松 調整是常態 真正風險來自情緒化操作｜李聲揚

最近股市出現超過10%的調整，不少投資者開始感到緊張，甚至擔心這是否會演變成熊市。其實在這個時候，最重要的就是保持冷靜的心態。

10%調整不代表熊市到來

首先要明白，10%的調整並不一定代表熊市即將到來。在股市的歷史中，這種程度的回調其實相當常見。無論是處於牛市還是震盪市，一年內出現一、兩次10%左右的調整，往往只是市場正常的呼吸動作。它可能是投資者獲利、短期經濟數據不如預期，或是地緣政治事件引發的情緒波動，並不必然意味著長期趨勢已經改變。

即使這次的調整真的進一步發展成技術性熊市，也就是從高位下跌超過20%，我們也不需要過度恐慌。熊市雖然讓人感到不舒服，但它本來就是市場周期的一部分。歷史一次又一次告訴我們，每次熊市最終都會結束，而在熊市之後，通常會迎來更強勁的復甦與新的牛市。長期來看，市場總是會向上突破，創下新高。過去6年，我們就遇過3次「熊市」，分別為2002年、2022年及2025年，每次都是極好的買入機會。

驚慌失措往往無法到終點

投資本質上是一場馬拉松，而不是短跑比賽。那些在市場短期波動中驚慌失措的人，往往無法堅持到終點。真正成功的長期投資者，都明白短期的10%或20%調整，其實是市場給予的禮物。它提供了一個更好的買入機會，讓我們能夠以更合理的價格，累積優質資產。當市場恐慌、價格回落之際，正是紀律型投資者加碼布局的時候，而不是急著逃跑。

真正需要擔心的，其實不是短期的波動，而是自己在恐慌之中做出錯誤的決定，例如在低位賣出股票，然後錯過後續強勁的反彈。許多投資者最大的損失，往往不是來自市場的下跌，而是來自情緒化的操作。

靜心檢視自己資產配置

此時最好的做法，是靜下心來檢視自己的資產配置是否過於集中，風險是否分散得足夠均衡。同時也要回想自己的投資目標，如果你是長期投資者，短期的市場調整其實只是過程中的噪音，而不是改變方向的訊號。保持穩定現金流與平穩心情，不要讓市場波動影響到日常生活，這才是最實際的應對方式。

所以，請深呼吸，保持冷靜。把注意力放在自己能夠控制的事情上面：持續學習、做好風險管理，並堅守長期投資的計畫。時間與紀律，通常會把短期的波動轉化為長期穩健的報酬。

股市不會一直上漲，也不會永遠下跌。調整是常態，而恐慌才是真正的風險。保持平常心，讓市場自己走完它的周期。在這場投資馬拉松中，耐心與冷靜，才是真正能帶我們抵達終點的關鍵。

Patreon作者 李聲揚

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