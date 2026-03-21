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金價全周跌8%六年來最傷 摩通續看好料見6300美元

投資理財
更新時間：09:31 2026-03-21 HKT
發佈時間：09:31 2026-03-21 HKT

中東戰爭推高能源價格，削弱減息預期，周四晚間現貨金一度跌至每盎司4272美元，金價本周跌幅近8%，為6年來最大單周跌幅，收於4491美元，下跌3.4%。市場對黃金走勢看法不一，有分析認為黃金價格將面臨更大的拋售壓力，而摩通則對看好，料年底將達6300美元。

獨立市場評論員Robert Gottlieb直言，「不要逢低買進，波動性太大了」，指在波動性開始下降及價格開始整固之前，黃金可能還會有更大的拋售。摩根大通私人銀行亞洲利率外匯策略主管唐雨旋則認為，黃金是有效的投資組合分散工具，與股票及債券的相關性偏低，對年底金價展望維持不變，介乎6000至6300美元，若衝突未能觸發持續的避險情緒與美元強勢，早前覺得「錯過升浪」的投資者，或會視今次回調為逐步入市的機會。

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