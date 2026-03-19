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滙豐中銀渣打維持最優惠利率不變 金管局籲管理利率風險

投資理財
更新時間：12:35 2026-03-19 HKT
發佈時間：12:07 2026-03-19 HKT

美國聯儲局於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，宣布維持利率於3.5至3.75厘不變，符合市場預期。滙豐銀行今日（19日）中午宣布維持港元最優惠利率（P）於5厘不變。滙豐對上一次於2025年10月31日調整最優惠利率，當時減息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。

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中銀最優惠利率不變

中銀香港公布，該行港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率5厘及0.001厘。

渣打最優惠利率不變

渣打香港宣布，港元最優惠貸款利率維持5.25厘不變，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

金管局：美息走向存不確定性

金管局今早回應議息結果時表示，聯儲局維持息率不變的決定符合市場預期。會後發表的點陣圖（dot plot）顯示，聯儲局有可能於2026年內再減息25基點，但市場普遍認為，美國未來貨幣政策走向存在較大不確定性，而近期中東地區局勢緊張對油價以至美國通脹走向帶來更大變數。

香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。

美國未來息率走向存在不確定性，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

相關文章：聯儲局宣布維持利率不變 中東局勢對經濟影響未明確 點陣圖預測今年減息一次
 

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