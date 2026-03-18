4新股混戰 光通訊概念股突圍 一隻較A股折讓逾50% 專家籲勿亂抽ETF

市傳中國當局正在限制在海外註冊成立的中國公司在香港進行IPO，但目前新股市場仍然持續熱鬧，目前有4隻新股同步招股，其中飛速創新（3355）及國民技術（2701）將於今早（18日）截止招股，而澤景股份（2632）及凱樂士科技（2729）則於周四（19日）才截止認購。與此同時，易方達生物醫藥ETF（3186）亦將於周四截止認購。方德證券高級分析師莫灝楠接受《星島頭條》採訪時直言，四隻新股之中，飛速創新信心最大，其次為國民技術，至於澤景股份則是當中最不吸引的一隻。

飛速創新：業務題材性相對突出

飛速創新為全球第二大線上DTC網絡解決方案提供商，市場份額佔6.9%，其網絡解決方案使全球企業能夠實現高效的數字化轉型，通過該公司的線上銷售平台FS.com，可提供可擴展、具成本效益及一站式網絡解決方案。該股招股價為35.2至41.6元，擬發行4,000萬股H股，一成在港公開發售，每手100股，入場費4,201.96元，集資最多16.64億元。

基石投資者分別為Hao Fund、Great Holding、WT Asset、Caitong SEIII、上海聚鳴、前瞻資本、SCGC資本、Aether、廣發基金管理、深圳凱豐管理、Wider Huge等，11名基石投資者合計認購約9022萬美元。截至昨晚，飛速創新獲1210.18億元孖展認購，以公開發售認購額1.66億計，超購約726.2倍。

莫灝楠表示，飛速創新主打光通訊業務，題材性相對突出。他建議，若投資者有意以孖展方式認購新股，飛速創新是當中信心最大的一隻，建議可動用孖展認購。

國民技術：成熟製程晶片非短缺

國民技術為平台型集成電路（IC）設計公司，致力於為各類智能終端提供控制芯片與系統解決方案，在芯片產品業務下，該公司構建在消費電子、工業控制和數字能源、智慧家居、汽車電子與醫療電子多個關鍵領域廣泛應用的多元化產品組合，同時亦經營鋰電池負極材料業務。

國民技術招股價最高為10.8元，擬發行9,500萬股H股，一成在港公開發售，集團最多10.26億港元，每手200股，入場費2,181.78元。國民技術基石投資者分別為國華人壽、Harvest Oriental II、戴婉琴、安江波、欣旺達財資，一共認購1.4億元。

值得留意的是，國民技術A股（300077）周二收報22.51元人民幣，折合約25.35元，即H股最高發售價10.80元較A股折讓逾52%。截至昨晚，國民技術獲39.72億元孖展認購，以公開發售集資額1.03億元計，超購約37.7倍。

莫灝楠指出，國民技術雖是晶片概念，但其涉及的屬於偏成熟製程產品，單價不高，亦非市場短缺品類，惟整體而言仍具一定吸引力，亦可考慮以孖展認購。

凱樂士科技：僅投機角度尚可

凱樂士科技為綜合智能場內物流機器人提供商，提供以三個核心產品線為主的種類豐富的機器人產品，包括多向穿梭車機器人（MSR）、自主移動機器人（AMR）及輸送分揀機器人（CSR）。按2024年收入計，該公司在中國前五大綜合智能場內物流機器人公司中名列第五，市場份額達1.6%。

該股擬發行3,679.8萬股H股，一成香港公開發售，招股價16.4元至20.4元，集資最多7.5億元。以每手200股計，入場費為4,121.15元。是次凱樂士並未引入基石投資者。截至昨晚，凱樂士科技獲8.03億元孖展認購，以公開發售集資額7,507萬元計，超購約9.7倍。

儘管凱樂士科技主攻物流機器人領域，是市場當前熱門題材。但莫灝楠認為，機器人概念股在港股越來越多，質素卻越來越參差，不少企業的實際技術未必跟得上，部分公司趁題材熱門來港集資。他強調，若以投機角度認購尚可，但若從投資角度出發，始終應選擇龍頭企業。

澤景股份：欠缺題材 最不吸引

澤景股份專注於HUD解決方案，其主要方案包括擋風玻璃HUD解決方案CyberLens及增強現實HUD解決方案CyberVision。該股擬發行1,622.65萬股H股，一成香港公開發售，招股價42元至48元，集資最多7.8億元。每手50股，入場費為2,424.2元。

基石投資者分別為盈科一號、香港高精尖，一共認購1.1億港元，其中，盈科一號認購5,500萬元，香港高精尖認購5,495萬元。截至昨晚，澤景股份獲1.83億元孖展認購，以公開發售集資額7789萬元計，超購約1.35倍。

四隻新股之中，澤景股份被莫灝楠點名為「最不吸引」，認為其業務欠缺明顯題材性，投機吸引力最低，建議投資者不必認購。

ETF本質不同新股 「認購多少獲多少」

針對上市後的操作策略，莫灝楠提醒投資者，新股市場投機味道濃厚，不宜過分鑽研基本面。他建議以發行價跌10%作為止蝕參考，同時要特別留意股份上市半年或一年後的解禁期，屆時大股東或早期投資者或有沽售壓力，導致股價受影響。

至於同期招股的易方達生物醫藥ETF，莫灝楠則建議投資者無需特意認購。他解釋，ETF本質上跟蹤指數或底層資產，認購多少便會獲配多少份額，並非如一般新股般存在超購及抽籤機制。他直言，上市當日想買入的話，直接買入即可。