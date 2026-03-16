蔡金強憂高油價打亂減息 籲避開美股 轉吼重資產 看好A股多於港股

奧陸資本創辦人蔡金強上周五（13日）出席富途投資展2026演講時警告，市場低估了伊朗衝突的影響，預期油價中樞將上移，打亂美國減息步伐。他建議投資者短期內避開美股鋒芒，將資金分散至昔日被視為「無聊」的重資產、低消耗板塊，並看好A股及韓國、台灣股市的潛力。對於港股，他直言對恒生科技指數不感樂觀。

美今年恐最多只減息一次

蔡金強分析指，霍爾木茲海峽的封鎖恐長達一個月以上，預計油價中樞將由戰前的65美元，大幅抬升至75至80美元水平。他預計，美國第二季CPI及PCE通脹數據將重回3%水平。他直言，年初市場樂觀預期減息兩至三次，但在伊朗事件後，最多只減一次，甚至連一次都不減，否則可能引發惡性通脹。

蔡金強出席富途投資展時警告，市場低估了伊朗衝突的影響。

避開「燒錢」AI下游企業

美國不減息對於高度依賴融資的AI產業，如Oracle、CoreWeave等打擊甚大，儘管Nvidia、Microsoft等巨頭能撐住，但二三線公司恐會「火燒連環船」。因此，他建議投資者在美股策略上要向上游走，聚焦台積電、ASML等最頂尖公司，避開燒錢的下游企業。他亦表示，美股已連升三、四年，現時調整半年非常合理，長線雖看好，但目前應先避一避。

資源及化工股迎翻身

面對AI浪潮及地緣政治不穩，蔡金強建議將部分資金分散至重資產、低消耗的傳統行業。他表示，在AI世代，To C（面向消費者）的生意越來越難做，人口老化加上AI令中產失業；相反，To B或To G（面向企業或政府）的議價能力更強。他指出，這類傳統行業近期已錄得不俗升幅，例如中石油（857）及中海油（883）等石油股；中遠海能（1138）這類航運股，以至化工、煤炭及軍工股。

內地有走出通縮跡象

地區配置方面，蔡金強看好A股多於港股。他指出，內地1、2月出口按年大增21.8%，更重要的是CPI及PPI數據有走出通縮的跡象，認為一旦走出通縮，對經濟體及資產類別是超級利好消息，並以2015年後的日本股市為例子。

對恒生科指前景悲觀

相反，他對港股的恒生科技指數持悲觀態度。他解釋，騰訊（700）、阿里（9988）、美團（3690）等平台公司在內地政策層面上並不受青睞，政府更傾向支持科技、醫藥及高端製造業。至於小米（1810），他直指其手機業務面臨記憶體晶片成本暴漲的壓力，利潤空間被大幅擠壓，加上汽車業務事故重重，預期今年表現「出事」。

籲減持日股 看好韓股台股

其他亞洲市場方面，蔡金強建議大幅減持日本股票，因其高度依賴進口能源，油價上升將引發輸入性通脹並迫使央行加息。相比之下，他更看好估值便宜且具科技護城河的韓國及台灣股市。

