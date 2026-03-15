從小獼猴Panchi學職場法則 尋找自己「布媽媽」 理解群體潛規則｜吳慧琪

新人Joseph入職一家廣告設計公司首一個月，他滿懷熱情地提出三個設計方案，卻全被主管以「不符風格」駁回。在會議上沒人幫他說話，還不斷有人批評他的作品。午餐他永遠是一個人吃，他開始懷疑自己根本不適合這裡，每天都思考自己是否應該另找工作。

最近，社交媒體上一隻叫Panchi的日本小獼猴因被母猴遺棄，終日抱著一隻紅毛猩猩玩偶尋求慰藉而爆紅。當牠嘗試回歸猴群時，屢遭排擠毆打的畫面，讓無數網友心碎。這隻小猴子的經歷，反映了現代職場最真實的處境，也是Joseph最終能融入新職場的生存法則。

法則一：尋找你的「布媽媽」

著名的「恆河猴實驗」發現，幼猴面對恐懼時，會毫不猶豫地奔向提供柔軟觸感的「絨布媽媽」，而不是提供奶水的「鐵絲媽媽」。當代神經科學研究也指出，安全的情感連結能降低體內的皮質醇（壓力荷爾蒙），讓人更理性地面對挑戰。

在冷酷的職場叢林裡，你必須找到自己的「布媽媽」。它可以是你的專業技能，可以是幾位值得信賴的同事盟友，甚至可以只是一個讓你下班後能滿血復活的愛好。正如Panchi的玩偶幫牠度過了被孤立的艱難時期。

Joseph雖然上班時感到孤獨，但他經常下班後跟一班朋友聚會，一同分享生活點滴。假日還會跟波友一起玩匹克球。這些社交活動就是Joseph的「布媽媽」。只要想到晚上有人聽他說話、週末有球局等著他，那份重量好像就輕了一些。

法則二：讀懂「社會性梳毛」

Panchi最終能被接納的轉折點是有成年猴子願意為牠「理毛」。這行為是維繫社會連結的關鍵。因為在過程中會釋放內啡肽，讓雙方感到愉悅和信任，從而建立同盟關係。

根據社會交換理論（Social Exchange Theory），人際關係的本質是權衡付出與回報的過程。當你持續提供價值（無論是資訊、情感支持還是工作協助），你的「社交帳戶」就會有存款，日後需要幫助時，別人才願意「兌現」。

一天，Joseph鼓起了勇氣，主動走向高級設計師Mike請教，並提出自己一直有留意他的作品，希望可以向他學習。午餐時，Joseph主動邀請同事一起試試新餐廳。一星期後，Mike經過Joseph辦公桌，告訴他這客戶喜歡用大膽的設計風格。這是Joseph首次聽到同事的溫馨提示，感到自己是團隊的一份子。

法則三：正視「霸凌」的本質

當Panchi被其他猴子拖行、毆打時，網友們心疼地大喊「霸凌」。但專家指出，這其實是獼猴社會中嚴謹的階級互動，是群體在對新成員進行必要的「社會化教育」。即使是有母親庇護的低階個體，也難逃這種壓制。

初入新公司或新環境，你可能也會感受到這種「排擠」或「打壓」。這未必是針對個人的惡意，更多是既有團隊在對你進行「組織社會化」的考驗。與其自怨自艾，不如像Panchi一樣，展現韌性，客觀理解群體的「潛規則」。

兩星期後，再有新同事入職，Joseph漸發現，每位新人都在開會時被資深設計師批評一番，而自己亦應邀給了點意見。原來這都是公司的文化，讓新人從批評中學習。Joseph不再認為自己不濟，反而積極改進自己，尋求突破。

法則四：跨越你的舒適區

Panchi曾經因為抱著玩偶，無法正常與同類互動，有一刻，玩偶成了牠與世界之間的屏障。根據領導力專家赫爾米娜·伊瓦拉（Herminia Ibarra）提出的「能力陷阱」，我們往往過度依賴自己最擅長的事，最終被這種能力束縛，無法適應新角色、新環境的要求。

你的專業能力、過去的成功經驗，甚至是你引以為傲的「舒適區」，在關鍵時刻都可能成為阻礙你融入新環境。要突破自己，就要放下那個讓你感到安全的「舊包袱」，用開放的態度去擁抱新的規則。

Joseph接到一個難題，幫一家老字號印刷廠設計DM。Joseph本想拒絕，但他想起自己這兩個月一直被說「不符風格」，決定接下來試試。經過多次修改，最後交出來的設計，完全顛覆了公司以往的風格，卻讓客戶十分滿意。

法則五：情緒價值的變現

Panchi的故事感動了全網，精明的IKEA日本社長親自帶著33隻玩偶到動物園「送暖」。此舉不僅贏得了口碑，更讓這款玩偶在全球賣到斷貨，身價暴漲8倍。IKEA 的行為，是將Panchi引發的集體情感，巧妙地錨定在自己的品牌上（溫馨、關懷、家），完成了教科書級的情感行銷，將社會情緒價值成功轉化為品牌商業價值。

當你能夠管理並表達出真摯的情感，讓你的同事、合作夥伴、客戶因為認同你這個人，而願意與你合作時，你就成功建立了強大的個人品牌。當你成為了一個「有溫度」的個體，機會自然會找上門來。

客戶在會議上當著主管的面說：「Joseph是唯一願意聽我們講話的設計師…」那句話在公司群組傳開了。後來，有同事開始主動找他討論設計，甚至有其他資深設計師私下問他：「有沒有興趣過來我team？」

結論：最新的消息是，Panchi已經逐漸被猴群接納，甚至有年長的猴子為牠理毛。牠已完全融入猴子的社會了。而Joseph成功融入公司，他的經歷是一種成長和體會。Panchi故事治癒了我們，也教會了我們運用智慧理解社會規則，在職場好好生存。

吳慧琪

基督教家庭服務中心「盈力僱員服務顧問」主管

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