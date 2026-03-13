日圓匯率｜日圓跌至4.9算 逾1年半低 一文睇清找換店+銀行+信用卡最新匯價
發佈時間：16:30 2026-03-13 HKT
據彭博報道，中東戰火持續升溫，國際油價飆升至每桶100美元附近，引發市場對通脹的憂慮。投資者在周末前爭相減持風險資產，拖累日圓匯價周五（13日）急挫，兌美元一度貶值0.2%至159.69，創下自2024年以來最弱水平。目前，每百日圓兌港元最新報4.9算。日本國債亦全線受壓，10年期國債息率抽升5.5個基點至2.235%。市場正密切注視，日圓跌勢會否迫使日本當局「落場」干預。
原油價格上漲為日本通脹帶來額外壓力，該國高度依賴中東石油供應。與此同時，交易員指出，對沖基金一直在買入短期美元看漲期權，以對沖一籃子貨幣，防範週末期間伊朗戰事消息可能導致美元於周一大幅高開的風險。
對沖基金湧入短期美元認購期權
對於高度依賴中東石油進口的日本而言，原油價格急升為日本通脹帶來額外壓力。交易員透露，對沖基金正積極買入短期美元認購期權，以對沖周末期間伊朗戰事可能傳出壞消息，導致美元在周一開市時大幅高開的風險。
三菱UFJ信託銀行紐約分行銷售及交易負責人Takafumi Onodera指出，如果因伊朗戰爭導致高油價和高債息的情況持續，美元兌日圓可能會逐步邁向160關口。由於當局實際入市干預有難度，這意味著日圓的跌勢可能還會繼續。
日圓近期的跌勢，已逐步逼近日本當局此前曾出手干預的水平。然而，策略師普遍認為，鑑於伊朗衝突及美國經濟數據強勁已從基本面推動美元走強，當局干預的門檻仍然較高。
市場已對「口頭干預」感麻木
東方匯理銀行（Credit Agricole CIB）新加坡高級策略師David Forrester指出，官員多次威脅與美國聯手干預卻遲遲未有行動，令市場對這類「口頭干預」已感到麻木。而且今次的言論並不強硬，未使用警告即將干預的典型字眼。
每百日圓兌港元匯率｜熱門找換店
1.小女孩
日圓賣出價：4.931
|地址
|上環德輔道中156號
|營業時間
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公眾假期休息
|電話
|2915 4812
|6715 9995
2.有利兌匯
日圓賣出價：4.905
|地址
|香港上環干諾道西3號億利商業大廈地下C1及C2舖
|營業時間
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
|電話
|65823709 / 65823179 / 51322901
|65823709
3.環球 (上環)
日圓賣出價：4.921
|地址
|香港上環德輔道中272-284號興業商業中心地下F2號舖
|營業時間
|星期一至星期日09:00至19:00 / 公眾假期照常營業
4.匯通 (上環)
日圓賣出價：4.906
|地址
|香港上環永樂街1一3號世瑛大廈地下A1及B號舖
|營業時間
|星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息
|電話
|22950333
|59339980
5. 2XCHANGE (尖沙咀)
日圓賣出價：4.905
|地址
|九龍尖沙咀彌敦道63號iSquare港鐵MTR樓層3B舖
|營業時間
|星期一至六及公眾假期10:00至20:00 / 周日休息
|電話
|22677728
6. 世一 (旺角)
日圓賣出價：4.945
|地址
|九龍旺角彌敦道577-577A號高氏大樓地下7&8號舖
|營業時間
|星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公眾假期照常營業
7.匯點通
日圓賣出價：4.928
|地址
|九龍油麻地碧街33-39A號永華大廈地下39E號舖
|營業時間
|星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公眾假期照常營業
|98716398
8.多福
日圓賣出價：4.95
【觀塘店】
|地址
|觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|23279731
|94359212
【荔枝角店】
|地址
|九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|39968703
|91729611
【九龍灣店】
|地址
|九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
|電話
|25220220
|94391191
【元朗店】
|地址
|元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖
|營業時間
|10:00至19:00
|電話
|21528002
|56484842
9.牛記
日圓賣出價：4.931
|地址
|上環急庇利街1號長達大廈地下
|營業時間
|星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外
|電話
|2544 1851
|2542 8701
10.永恒
日圓賣出價：4.94
|地址
|九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
|營業時間
|星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|2376 0698
11.堅成
日圓賣出價：4.95
|地址
|九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下
|營業時間
|星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952
12.飛鳥
日圓賣出價：4.96
|地址
|油麻地現時點商一樓106鋪
|營業時間
|星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息
|6994 3386
13.發達鳥
日圓賣出價：4.96
|地址
|九龍深水埗褔華街177號地舖（麥當勞旁）
|營業時間
|星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息
|電話
|6990 6196（WhatsApp預約）
匯率查詢：TTRate.com
每百日圓兌港元匯率｜銀行電匯
|每百日圓兌港元匯率銀行比較
|銀行
|每100日圓兌換港元（電匯賣出價）
|南洋商業銀行
|4.925
|華僑銀行
|4.933
|交通銀行（香港）
|4.927
|工商銀行（亞洲）
|4.928
|創興銀行
|4.93
|招商永隆銀行
|4.93
|建設銀行（亞洲）
|4.933
|中信銀行（國際）
|4.938
|上海商業銀行
|4.938
|東亞銀行
|4.944
|中國銀行（香港）
|4.944
|恒生銀行
|4.945
|大新銀行
|4.949
|星展銀行
|4.947
|（截至2026年3月13日下午16時15分）
1.香港找換店兌換
市面上有眾多兌換日圓的方式，其中以本地持牌找換店是最受歡迎的選擇之一，營業時間普遍較長，方便上班族，且大多不收取手續費。不少找換店更提供預約服務，可提前鎖定心儀匯率，亦毋須現場排隊。
2.使用外幣戶口電匯
第二種方法是銀行的外幣戶口，透過網上銀行以更優惠的「電匯價」先行兌換，再預約到分行提款，或直接到遍佈各區的外幣提款機提取日圓現鈔。
3.網上銀行服務兌換
只要利用網上銀行服務，就可以安坐家中利用電匯價預先兌換外幣到自己的外幣戶口，然後再在網上或致電向銀行預訂想提取的外幣現鈔數量，再到銀行提取。香港幾間主要銀行都在多區設有外幣提款機，如果擁有外幣戶口，可預先透過網上銀行或手機銀行，以電匯價兌換所需外幣，然後到外幣提款機提取。
4.便利店ATM兌換
若想抵達日本再作安排，可選擇直接在當地ATM提款。只需預先為在香港提款卡開通海外提款功能，設定好提款日期與上限，便可在日本機場，甚至7-11、Lawson等便利店內的ATM機提取日圓。
5.信用卡海外簽帳
可直接使用信用卡作海外簽賬，其匯率通常貼近市場即時價格，部分卡種更能賺取可觀的現金回贈或飛行里數，惟要注意的是，不同銀行會收取海外交易手續費，最高或為消費金額的3%，使用前宜先了解清楚。
信用卡簽帳匯率（未包括手續費）
|信用卡機構
|每100日圓兌換港元
|銀聯
|4.94283（截至2026年3月13日）
|JCB
|4.92994（截至2026年3月13日）
|Visa
|4.93544（截至2026年3月13日）
|MasterCard
|4.93681（截至2026年3月12日）
