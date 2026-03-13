美伊戰火波及強積金 GUM：3月來人均蝕1.36萬 股票基金挫5.1%抹去今年累計升幅

強積金顧問公司GUM指，受美國與伊朗衝突升級及霍爾木茲海峽受阻影響，3月初環球金融市場大幅震盪，強積金亦錄得明顯調整。GUM強積金綜合指數於3月首9日下跌 4%，令年初至今升幅急速收窄至僅0.4%。

三大資產類別中，股票基金跌幅達5.1%，完全抹去年內累計升幅；混合資產基金亦下跌4.5%，但仍維持1.0%的年初至今正回報。固定收益基金相對穩定，僅輕微下跌0.32%，年內仍錄得0.4%增長。人均回報方面，3月初虧蝕13,610港元，年初至今僅剩 1,202港元的正增幅。

GUM首席投資總監劉嘉鴻指，伊朗發動報復行動封鎖霍爾木茲海峽，導致國際油價急升、環球股市大跌，強積金今年升勢幾近全失。年初至今回報領先的亞洲股票基金從2月尾的15.9%回落至約5.5%，但暫時仍為今年平均表現最好的基金類別。強積金綜合指數目前守住0.4%正回報。目前市場逐漸回穩，若戰火停息，沒有演變成持久戰，強積金第一季仍有機會錄得正回報。