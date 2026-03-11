Openclaw是否無懈可擊？｜林小珍

科技圈的風潮確實瞬息萬變，上星期筆者才於本欄拆解過，商用軟件服務SaaS如果具備深厚的行業認知和洞察力，未必容易被AI工具取代，未閱讀的朋友可以重溫一下前文。 今個星期全城又陷入Openclaw熱潮，人人投身「養龍蝦」。有人認為有了Openclaw，躺平都能夠賺錢；亦有人擔憂會被Openclaw「打爛飯碗」。

Openclaw贏在跨平台操作

Openclaw與其他AI代理，例如ChatGPT和Copilot，最大的分別是，一般AI代理生成的結果，局限於輸出到自身的平台，或者系內軟件，而Openclaw則猶如真人操作員一般，可以橫跨操作不同平台和軟件，用一個軟件讀取完所需資料，經過大語言模型（LLM）處理，再用另一軟件執行工作。

舉一個例子，一位零售業區域經理，如果要用AI撰寫一份關於昨天營業額的報告，提交予管理層，過去可能是先從帳目系統輸出昨天各分店的營運數據，再用Perplexity進行分析，生成概覽文字和圖表。為方便管理層閱讀，他可能會再將內容複製到Word文件，再將文件加入電郵，發送給管理層。而Openclaw的強大，在於它可以按使用者要求，自行讀取資料，操作其他AI系統或軟件，即是以上的程序可以全自動化，完全不需人手處理。

建構Openclaw場景成新需求

要搭建一個Openclaw應用場景，需要先進行一系列的系統連接和設定，有一定的技術要求，這方面的需求近期大增。有媒體報道，深圳騰訊雲總部外，上周就舉行了Openclaw免費安裝活動，吸引近千人到場排隊。而由於Openclaw亦需要耗用算力，因此稀宇科技（MiniMax，100）等AI股亦趁機炒上。在完成搭建之後，用家只需要通過一般通訊軟件，例如WhatsApp或微信下達指令，Openclaw即可以按指令執行任務。

Openclaw會否取代秘書？

由於Openclaw可以跨平台及系統操作，如果只是將不同資料來源作整合，再套用落指定範本的簡單文書工作，Openclaw可以完全取代人手。那麼，行政秘書是否可以「執包袱」呢？舉個例子，一位總監的行政秘書，要安排總監的會議和工作日程，如果協調會議日期、時間和地點，全部通過電郵或WhatsApp進行，Openclaw完全可以從中讀取資料，自動更新日程。

但試想像有一天，總監遇上另一個部門的高層相約見面，目的是「找晦氣」，投訴總監旗下同事的失責。行政秘書明明知道總監上午時間許可，但為了讓總監有時間向同事了解事件始末，有備而戰，秘書就可能推說總監要下午才能與該高層會面。這些「睇人眉頭眼額」的功夫，就是秘書不能被AI取代的實力。

AI出錯無從追究

Openclaw的執行能力強大，但對情景的認知及宏觀洞察力，則很視乎使用者的指令。有別於傳統由系統工程師和數據工程師設計的系統，有清晰的數據流程，就算當中有AI應用，涵蓋的數據源亦經過仔細考量。而Openclaw操作時會涵蓋的數據，相當取決於用戶下達的指令，如果指令不夠具體，系統很可能會作出錯誤判斷；如果流程中有出乎預期的情況，AI主導的全自動化流程亦可能有失控的行動。如果用於商業層面，例如判斷及執行買賣決定，過程中無人手監察，出錯造成損失時，用家也申訴無門。因此，筆者不厭其煩都要再說一遍，任何的AI應用，「人類參與循環」（Human-In-The-Loop，HITL）是不可或缺的元素。

通訊軟件操控或成保安漏洞

使用Openclaw亦需要留意安全風險。Openclaw的跨平台操作，當中很可能涉及從不同檔案讀取資料。貿貿然找人在騰訊雲總部外搭建應用場景，過程中有沒有被人惡意加入原碼竊取資料，難以有保障。此外，大家不時都會聽到，身邊有朋友的通訊軟件被黑客入侵，向親友騙財。當WhatsApp可以直接指令Openclaw操控不同軟件，開啟電腦中的檔案，一旦WhatsApp被入侵，資料完全是中門大開，予取予攜。

林小珍

