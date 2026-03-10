Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MPF獲准投資主動型ETF 限證監認可兼港上市 佔比最多10% 積金局料提升回報潛力

強積金投資主動型ETF終落實，積金局今日（10日）更新強積金「股票及其他證券投資指引」，已將主動型ETF整個資產類別納入強積金基金准許投資類別，惟比例上不得超過基金淨資產值的10%，同時該主動型ETF須獲證監會認可及於港交所（388）上市。

助分散風險 提升投資回報

積金局指，此舉是回應近年香港的主動型ETF市場快速增長，涵蓋多種不同資產類別，例如貨幣市場及科技板塊資產；又指主動型ETF能透過分散風險、提高透明度及流動性等，為計劃成員提供額外的保障，相信將符合條件的主動型ETF納入為強積金准許投資類別，可為強積金基金提供更多具競爭力的投資機會；同時亦為計劃成員提供更多分散風險的機會，並提升其投資回報潛力，更好地保障和增加退休儲備。

不包括加密貨幣主動型ETF

值得注意是，可獲納入的主動型ETF，須為證監會認可及於港交所上市，同時亦須符合強積金准許資產類別的相關原則，例如該主動型ETF沒有被證監會歸類為衍生產品基金，亦不會被用作規避強積金規例的工具，例如不得投資於加密貨幣相關的主動型ETF等。另外，基金投資在主動型ETF的上限，初步不得超過該基金淨資產值的10%，該限額將連同其他獲准資產類別，如上市私募股權基金、非上市互惠基金等共用。

港主動型ETF涵蓋多個主題

據港交所網站資料，現時在港交所上市的主動型ETF涵蓋多種資產，包括投資於AI及創新科技主題的A潘渡創新（3056）、AGX AI科技（3006）；亦有分別投資於電動車機械人、Web3及電子支付等主題的ETF，例如AGX電車機器人（3139）、A都會WEB 3（3426）及A都會電子支付（3412）。

另外亦有不少投資貨幣市場基金的主動型ETF，例如A南方港元（3053）、A工銀中金美（3011）等。至於近年熱門的備兌認購期權產品，例如AGX國指兌（3416）、A南方國指備兌（2802）亦屬於主動型ETF。

下一步探討納入黃金ETF

積金局主席劉麥嘉軒今個月初在立法會財經事務委員會上表示，已完成檢討強積金投資於房託基金（REITs），今年會繼續檢視強積金可投資的範圍，以納入更多不同的投資產品，下一步準備探討強積金投資黃金ETF的方向。另外，積金局將於2026年年底前完成預設投資策略（DIS）的全面檢討及制訂改善建議，滿足計劃成員的需要。

相關文章：積金局考慮納入黃金ETF及滬深REIT 積金易料減行政費提早5年達標

 

