切勿槓桿炒股｜曾智華

投資理財
更新時間：09:45 2026-03-10 HKT
發佈時間：09:45 2026-03-10 HKT

經驗與智慧，不會由天掉下來，必須從親身經歷及書本上得回來。

成功的理財高手，絕不會生下來就事事垂手可得，反之，必定經過多次慘痛失敗的磨練才有大成。高手們有一特點，不但從自己的失敗中吸取教訓（非常有限），也從別人的失敗中吸取教訓（海量例子可作參考）。

大家如果認真又有決心學習理財，第一件事，首先勿投資，待完全理解「股神」巴菲特及「股聖」芒格的智慧及經驗，才開始。

芒格已逝，但佢留下的最重要資產，是將所有投資哲學，錄成影像，大家可以免費上網睇。這份資產，將千秋百世流傳，令希望進步的投資者開竅。上周二小弟重溫芒格的片段，當中重要一點是——切勿用槓桿投資。你只可用擁有的資金投資，因世事無常，借貸或槓桿投資，買中了當然有倍數收穫，但相反，買錯了，會渣都冇之外，資產更可能變負數，乃非常不智的行為。

看完片段後的一日，即周三，真係中到開巷，亞洲股市因中東開火爆發股災，韓股破紀錄一日插12%，立即屍橫遍野，鬼哭神嚎。

南韓大量股民槓桿炒股

為何會如此？正因過去年多，南韓股市被視為亞洲資金最活躍的舞台，尤其半導體股不斷被炒升，外資持續湧入，南韓小股民見股市似乎失去地心吸引，由去年10月3500點起步，越升越有，很快過了5000點，整個股市遂變情緒高漲的嘉年華。

情況就似九六、九七年的香港樓市，幾乎所有市民都認為：（一）樓市冇得跌；（二）唔借盡去買狠狠地賺一鋪就笨過豬。於是，今年開始大量股民參與借貸槓桿炒股，2月開始，一個月內將指數由5000點推高至近6300點，至此，再冇人覺得有任何危機，死神根本不存在。

股市災難歷史是會不斷重複的，上周礙於美元抽升，韓圜對美元瀉至17年新低，韓股同時崩盤，尤其早前被追捧的三星電子等，一嘢就跌11.74%，引發不少槓桿投資被斬倉，這正是芒格經常提醒大家的——勿槓桿投資，隨時會渣都冇㗎。

資深傳媒人 曾智華

相關文章：未聽理由先查利益｜曾智華

