美股投資配置已屆調整時 加入日股及歐股 李聲揚：30年滾存1000萬不難｜百萬倉

財經分析員、專欄作家李聲揚2024年曾撰文，若手持1000萬元資金，可採用「631配置」——60%美股、30%港股、10%黃金及比特幣。時隔兩年，他接受《星島頭條》的《百萬倉》欄目訪問，「若今日有100萬元，你會買甚麼？」他坦言即使資金規模縮小至100萬元，這套超長期配置大致不變，但可以加入日股及歐股，將美股比例降至40%。

美國領導地位長期恐動搖

李聲揚認為，投資首重資產配置，「資產配置主宰了你的大多數回報了」，選擇合適市場、分散投資也無懼股市波動。他近月建議投資者微調美股投資，一來美股已悄悄地跑輸全球，標指去年雖升16%，卻跑輸港股在內多個主要市場，今年來標指更僅升不足1%，另外特朗普治下，美國與歐洲及加拿大等西方盟友關係惡化，「美國那個領導的地位，是不是會一直繼續呢？暫時還是的，但說超長期真的不知道」，「Sell America」已成上半年主題。他說投資者不一定要減持手上美股，但每月新買入美股的資金比例可減少，例如改買日本及歐洲股票。即是將原本佔六成的美股，逐漸降至四成，歐股及日股可各佔一成。

不信比特幣故事亦小注買

李聲揚將最後的10%分配給黃金及比特幣，他坦言這兩種資產性質相似，投資者不應「缺席」，但因難以估值，不建議持有太多，各佔約5%便可。特別是比特幣近月處於弱勢，現時僅6萬美元水平，他不諱言自己「其實不是太過相信（比特幣）故事」，但「不信才要買，因為可能我看錯，可能真的（變成）一個很劃時代的東西（資產）。」

另外，李聲揚不贊成持有太多現金，他透露自己長期維持接近100%持倉，現金僅有數千元，因他不贊成保留現金「time the market」（擇時入市），因實際上很難執行，「等股災才買可能很多年都沒有」，故他建議每月一出糧便投入月供。

超長期月供考驗心理質素

李聲揚假設一位30歲的年輕人，用100萬元流動資產作以上資產配置，至60歲退休時應可滾存到1000萬元，因為30年間平均每年8%左右回報應不難做到，又指其推算已預留很大安全空間，也未有計算期間加薪、額外投入的資金，「甚至乎已給了很大的出錯空間。」不過，他說最大困難在於執行者的心理質素，他以2022年美股的大調整為例，當時很多大股票從高位回落六七成，「你很難捱得住，不斬纜已經難了，（若）你還要可以繼續加錢（投資），不容易。」

李聲揚認為，投資最重要是資產配置，建議買入不同市場的ETF。 何家豪 攝

他開首說投資最重要是資產配置，投資者買不同市場的ETF即可，如港股買盈富（2800）、美股買標指ETF，但若嫌這樣投資太悶，也不反對撥小部分資金買個股。美股當中，李聲揚透露早前趁調整買入微軟及Facebook母公司Meta，「兩三年，或者久一點、三五年，升一個開，我估都有機會做得到。」

至於歐股及日股，李聲揚投資了日股數年，曾買入任天堂、壽司郎、美津濃等公司，其中美津濃為他帶來三四倍回報，但坦言日股不易選，說到尾還是買ETF最簡單；歐股則可從LV、愛馬仕等奢侈品牌，以及聯合利華等消費股入手。

海嘯蝕百萬 不再輕言槓桿

投資方法各師各法，李聲揚主張定好基本的資產配置策略，其後長線月供執行。他坦言自己喜歡「按步就班」，或許因為高考時是「見報的狀元」，並歸功於當時勤操Past Paper，投資他也相信有成功方程式，「好像打機一樣慢慢升level」，因此「會用一個比較可能悶一點，但是甩轆率很低的方法——月供股票長線投資。」

不過，李聲揚也不是一開始便採取穩健策略，他2004年入投行工作，2006年轉到另一間公司不久便撞正股市大旺，他憶述「寫甚麼（報告）都中，個人自信就爆棚了」，投資路上也越來越心雄——借盡孖展。

李聲揚曾任投行分析員，他憶述2006年、2007年市旺，大部分報告也命中令他變得心雄。 何家豪 攝

結果2008年金融海嘯來襲，「輸了百多萬了，全部積蓄全部沒有了。」當年他剛好30歲，「那時候的想法是很簡單的，我全部斬了，由零開始」，如果當時是持有正股，不久股價便回升，偏偏做孖展則「無仇報」，他坦言是「一鋪清袋」，但經此一役卻變得謙卑，「就好像你出海，遇過很大風浪，撿回條命會謙卑一點」，開始採取穩打穩紮的投資方法，堅持月供投資，包括近期屢創新高的滙豐（005），「（月供）超過10年，每個月一兩千元買下去，滾上來很厲害，中間還收到利息又再放入去。」另外他已鮮有動用孖展，但如果遇上大跌市而且有信心，他說適度運用也無妨，「預支未來幾個月收入而已」，只要投資者一直有工作便可。

5%短炒 正餐零食要分開

李聲揚也理解，建議港人做長線的月供投資或會很悶，故也不反對撥小量，例如5%資金短炒，「你想健康飲食，地獄式這樣做就很難。那麼打一次邊爐也可以吧，吃一點點甜品也可以吧！」但提醒勿本未倒置，「（短炒）那些我不會買很多，正餐和零食要分開。」

記者 葉卓偉

