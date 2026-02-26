Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人民幣續走強 離岸價曾升破6.83 分析：官方允許人幣保持強勢

投資理財
更新時間：15:03 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:03 2026-02-26 HKT

人民幣持續走強，美元兌離岸人民幣曾見6.8267，在岸價曾報6.8318，均創2023年1月以來最強水平。

而官方開出的人民幣中間價，周四上調93個點子，報6.9228，連續第二天明顯調升，延續去年底以來的快速調升勢頭。

彭博引述交易員指，隨著部分出口商客戶在人民幣連續快速升值後結匯緊迫性提高，在岸市場美元沽壓進一步增加，同時，雖然中資大行間歇式主動大量買入美元，但僅放緩了人民幣升值速度，暫未扭轉升勢，部分銀行自營盤由此也提高了做空美元力度。

監管層讓升值速度不徐不疾

澳新銀行駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh指，監管層既允許人民幣保持強勢，又在試圖調控升值速度，「關鍵訊息在於監管層無意叫停升值，而是讓升值速度不徐不疾、而非全速狂奔。」

道明證券資深策略師Alex Loo表示，從中間價較市場預期創紀錄的偏弱幅度來看，人行正在防範人民幣出現單邊升值。這是因為在美國最高法院推翻美國總統特朗普徵收的多項關稅之後，中國被徵收的有效關稅水平較2025年下降7個百分點，有利於中國出口業後續表現，人民幣多頭因此受到鼓舞。

《上海證券報》昨日引述專家意見指，人民幣匯率走勢受多重因素驅動，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值。

